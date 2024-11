Furia la trató de "rasca olla" y Cata Gorostidi no se quedó callada: "Es triste... no suelta Gran Hermano"

Pese a que ya pasaron seis meses desde que terminó Gran Hermano, algunas enemistades siguen latentes en el presente. En este marco, Cata Gorostidi salió al cruce con Juliana Scaglione, más conocida como Furia, en el stream de DGO. Por una semana, la santafesina estuvo ausente de las redes sociales y los medios debido a una intervención quirúrgica. Fuera de peligro y completamente recuperada, regresó al mundo mediático y se dedicó a contestar las acusaciones de su enemiga: "Ayer me preguntaron si me amigaría con ella, yo no me tengo que amigar o no amigar con nadie. Podría trabajar tranquilamente con ella", comenzó su descargo.

No hay vuelta atrás: Furia y Cata Gorostidi no negocian su reconciliación

Todo comenzó cuando Furia subió un video a sus respectivas redes, acusando a Cata de "rasca olla" y de "no tener fama". En vísperas del comienzo de una nueva edición de Gran Hermano, las ex amigas no se dan tregua en ningún momento. Lo que comenzó con una promesa de amistad dentro de la casa se convirtió en una guerra mediática.

"Yo no me creo en ninguna estrella. Lo que pasa con ella es que no suelta Gran Hermano al decir que genere mi propio contenido", remarcó Gorostidi y continuó: "Estuve laburando desde que salí de Gran Hermano el 15 de julio. Yo no necesito rascarte la olla, Juliana", elevó el tono de su respuesta.

Días atrás, la médica reposteó en su cuenta de X, ex Twitter, una imagen junto a Furia donde recordó su pasó por la casa como "buenos tiempos". Sin embargo, en las últimas horas cambió su postura: "Estás haciendo una limpiada de imagen gigante porque desde que saliste de la casa estás diciendo cosas terribles en contra de la gente que te creó"

Por último, Cata Gorostidi reconoció que se fue de boca en muchas de sus entrevistas, aunque no aprueba los comentarios de Juliana Scaglione hacia su persona: "Es triste escuchar decirle eso a una compañera que te bancó un montón. Reconozco que dije lo mío, pero te quiero recordar que te metiste con problemas alimenticios, me trataste de gorda, de tener problemas psiquiátricos, que me quería levantar productores".