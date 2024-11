"Zorro", "mentiroso" y falso "virgo": la "mamá de Holder" le sacó la careta a Martín Ku

Hace una semana, se instaló en redes sociales y medios de comunicación el rumor de que Martín Ku habría sido infiel a su novia, Marisol, con Gisela Gordillo, la madre de Tomás Holder. Sin embargo, el ex participante de Gran Hermano negó por completo estas versiones. Pero ante la negación del joven, la MILF salió a dar su versión en el canal de stream Bondi. En un mano a mano con Pepe Ochoa, la podóloga le sacó la careta al ex hermanito: "Me cansé; estoy indignada. Todos mienten o dicen la verdad que les conviene. Yao se hace el enamorado cornudo, el Chino finge demencia total, y Marisol se hace la desentendida", comenzó su descargo.

La mamá de Holder mostró los mensajes con Martín Ku: él le dijo que estaba en un impasse con Marisol

La mamá de Holder quiso limpiar su imagen y expuso los mensajes con Ku: "Para la tele es re inocente, y es re picante el Chino. No es así de buenito", lanzó y luego leyó: "Siempre me muestro como un virgo", mandó el influencer que obtuvo como respuesta: "De virgo no tenés nada". Según el entrenador, prefiere vender esa imagen en los medios de comunicación, por lo que le pidió a Gordillo que no lo perjudique.

Como comenzó

La mujer de 43 años no tiene problemas a la hora de dar fechas: "El Chino fue invitado a una despedida de soltera, ahí lo conocí. A mi amiga le encanta él y le pagó los pasajes, la presencia, todo, para que fuera. Él aceptó", contó acerca del día que conoció al mediático: "A mí me lo presentaron, pero al principio no me gustó; me parecía un pendejito. Después se me acercó a hablar y me pareció un divino. Ese día me hice la estrella y no me fui con él. Nos vimos al otro día", añadió.

Si "El Chino" deseaba vender una personalidad tranquila, la reciente entrevista hundió su plan: "Él me pasó a buscar en un auto alquilado, el gris que se ve en las fotos. Fuimos a tomar algo, dimos una vuelta. Le pregunté si tenía novia porque yo no sabía de Marisol. Me dijo que estaban en un impasse, que se habían separado", confesó y dejó en claro que desde aquel encuentro se escriben todos los días.

Durante su paso por la casa de Gran Hermano, Ku demostró ser un estratega nato. Sin embargo, estos dotes no funcionaron a la hora de mantener oculta su relación con la mamá de Holder: "Me dijo de vernos en Buenos Aires. Lo vi el día de la fiesta, y él estaba re preocupado. Se hacía el que no me conocía y yo me re calenté; le dije que era un boludo. Él me siguió al baño y me pidió que habláramos. Nos íbamos a ver en un boliche, pero al final no fue y me pasó a buscar al día siguiente", relató sobre la fiesta de Halloween del medio Paparazzi.

"Me escribe todos los días", esta declaración complica aún más al Chino, quien se encontraba remando para reconquistar a su ex: "Ahora quiere reconstruir la relación con Marisol, y me parece perfecto, pero me sigue hablando. Es un zorro. Se fueron de viaje, pero me dijo que me traería un chocolate", fueron las palabras de Gordillo, que dan a entender que mientras apuesta a su relación, la sigue buscando.

Por último, la mamá de Holder dejó en claro que no habló con Marisol tras conocerse la infidelidad: "No me parece que tenga que hacerlo. Ahora, si ella me quiere preguntar, yo siempre voy a estar del lado de la mujer. Jamás me hubiese metido en una relación porque a mí ya me lo hicieron".