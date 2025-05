"Gastan más los diputados que la cultura": De Brito defendió a Darín y cuestionó a quienes lo critican

El empanada-gate que nació el fin de semana luego de que Ricardo Darín protestara en la mesa de Mirtha Legrand acerca de que una docena de empanadas está 48 mil pesos, y que luego fuera cruzado por exagerado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, todavía genera repercusiones. En esta oportunidad, el conductor Ángel de Brito cuestionó los ataques contra el actor y dejó algunas críticas a la grieta y a la dificultad para vivir en democracia.

"Ay, me tiene podrido. Desde la mañana a la noche hablando de las empanadas. Primero, me parece que a Darín lo estafaron. Segundo, no podemos decir nada de nada porque todo se vuelve un tema macro", lamentó el conductor de LAM. "Si Darín se quiere quejar porque le parecieron caras las empanadas, porque no le gusta el gobierno, porque no le gustan las medidas económicas, porque no le gusta Caputo, el colchón, y no sé qué, que se queje tranquilo y que no sea todo un drama", pidió.

El periodista aprovechó para cuestionar la grieta y analizar este fenómeno que afecta a la sociedad argentina desde hace tantos años. "A mí me dicen que soy libertario un día, al otro que soy kirchnerista. 'Seguro sos kirchnerista'. 'Cambiaste de la Corpo al kirchnerismo'. Con Lali también: 'ay, sos k, bla, bla, bla, feminista, zurdo'", reflexionó.

"Lali puso un tuit y la están acribillando hace un año y pico. Me parece que tenemos que aprender a vivir en democracia, a que debatamos las ideas, a que uno esté de un lado, otro del otro y algunos en el medio también, porque tampoco es blanco o negro todo", señaló De Brito. "Te pueden gustar cosas del gobierno y cosas que no, y lo mismo de los anteriores, pero estamos en una época de intolerancia en general de todo", agregó.

Al mismo tiempo aseguró que "la gente en las redes está muy loca" y que por eso él no le da "ni cinco de pelota". "Me da todo lo mismo todo. Con algunos me peleo, a algunos los ignoro, pero me parece que tenemos que, sobre todo los gobernantes, relajarse, porque nosotros nos vamos a quedar, ellos se van a ir", explicó, con la experiencia de quien vio pasar a diferentes hegemonías políticas en la Argentina.

"Creo que se quieren apoderar de todos, como todos los gobiernos que recién suben", sostuvo sobre el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y Javier Milei. "Darín fue muy crítico de Cristina y Cristina lo persiguió desde los dichos de la respuesta y después todos sus súbditos atrás, y lo liquidaron mucho tiempo. No podemos ser aplaudidores de cada gobierno", rechazó en defensa del actor.

"Este gobierno fue directamente a atacar la caja de los actores. A meterse con el INCAA, con la financiación de la cultura. A ver, si el INCAA funciona mal, mejórenlo, no lo cierren. Si Canal 7 funciona mal, mejórenlo, no lo cierren", reclamó De Brito. "Gastan mucho más los senadores, los diputados, con sus asesores, con sus autos, con sus amantes, con sus gastos extra laburo, que lo que puede gastar la cultura, que es un presupuesto ínfimo", cerró De Brito.