Gonzalo Valenzuela recordó la pesadilla de la muerte de Ringo, el bebé que tuvo con Juana Viale

Gonzalo Valenzuela, el actor chileno, volvió a abrir su corazón para hablar de uno de los dolores más profundos de su vida: la muerte de su hijo Ringo, quien falleció durante el parto en 2011. A pesar del paso de los años, la herida sigue presente, y cada palabra suya refleja la angustia de un padre que nunca olvidará aquel niño que tuvo con Juana Viale.

En una reciente entrevista con el diario Los Andes, Valenzuela habló sobre cómo la obra teatral que protagoniza actualmente, El Performer, lo conecta con las experiencias más desgarradoras de su vida, especialmente la pérdida: "Pasé por la muerte de mis viejos, de mi hermano, sí; hijo, de todo", confesó con tristeza.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale

Sin embargo, destacó un matiz inesperado en su reflexión: "La muerte está muy presente ahí (en la obra), pero la muerte como un acto generoso también . No solamente el duelo, también lo positivo de la muerte, que es una certeza al final".

El actor compartió lo que aprendió sobre el duelo y la necesidad de enfrentarlo: "Son etapas, y (es) empezar como a amarte si se quiere. Y hay que atreverse a hacer el duelo, que no es fácil, porque es permitirse el dolor. Dejar que te duela. Permitirlo"., dijo como queriendo transmitir una luz de esperanza para quienes atraviesan pérdidas parecidas.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

Ringo murió el 25 de mayo de 2011 por asfixia intrauterina a las 36 semanas de gestación. En una entrevista anterior, Valenzuela contó con crudeza los momentos previos a la tragedia: "Fue durísimo. Fue una negligencia médica absolutamente", expresó contundente. En ese entonces, él y Juana Viale, madre de Ringo y su pareja en aquel momento, vivían en la casa que Mirtha Legrand posee en un country al norte de Buenos Aires.

"Juana estaba metida en la tina con contracciones. Y la partera me decía que no vayamos a la clínica, que era lo mismo ir al otro día", recordó Valenzuela. La situación empeoró rápidamente: "Fui a comprar unos remedios, se los tomó y seguía con estas contracciones. Así que la subí arriba del auto como estaba y nos fuimos a la clínica". Pero ya era demasiado tarde: "Llegamos tarde (al hospital). El bebé ya se había hecho caca adentro. Es terrible", concluyó, visiblemente afectado.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

Hoy, Gonzalo Valenzuela es padre de tres hijos: Silvestre, Alí y Anka. Aunque su vida continuó, el recuerdo de Ringo permanece intacto y una vez más demostró cómo se sobrepuso al peor dolor de un padre, que es perder a uno de sus hijos.