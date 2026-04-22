Mario Pergolini, "terrible delincuente": el conductor salió a cruzar a los psicóticos trolls de Milei

En el fascinante universo de las redes sociales manejadas por los líderes de las fuerzas del cielo, donde las verdades absolutas se construyen a base de memes y teorías conspirativas, Mario Pergolini, el histórico referente de los medios, fue ungido como el nuevo villano favorito.

¿El motivo? Según una horda de cuentas de procedencia libertaria que se maneja desde Casa Rosada a través de Santiago Caputo, el conductor es dueño de 11 sitios de noticias "clonados" que supuestamente le reportan millones en pauta oficial, ni más ni menos que del gobierno de Axel Kicillof. Al parecer, Pergolini no tiene nada mejor que hacer que convertirse en un magnate del clickbait.

Santiago Caputo - PH: Antonio Becerra

La denuncia comenzó con un posteo en X del usuario El Traductor, quien, con la sutileza de una patada en la espinilla, disparó: "La empresa de Mario Pergolini se hizo once sitios web fantasmas 'de noticias', todos clonados para cobrar pauta de Kicillof", dijo y lo acompañó con una lista de nombres de sitios que parecen sacados de un generador automático: www.dedoremoto.ar, www.noticiasamba.com.ar y algunos otros con nombres kitsch como www.lanoticiadeseada.com.

No contentos con eso, otros usuarios se sumaron al linchamiento digital. Otra cuenta troll, la de Osvaldo 'Beto' Mendeleiev aportó un dato internacional de dudosa relevancia: "Un caso similar ocurrió en Bulgaria y terminó con una persona arrestada. Lo mandaron en cana 10 años por hacer esto mismo", expresó.

La captura de pantalla que circuló por las cuentas de trolls de Santiago Caputo

Pero la joya de la corona fue el posteo del usuario Trumpista, quien, con mayúsculas para asegurarse de que nadie se pierda su mensaje apocalíptico, clamó: "💥 TERRIBLE DELINCUENTE: Mario Pergolini tiene 11 PÁGINAS WEB de NOTICIAS FANTASMAS (no la ve nadie) y RECIBE $1 MILLÓN mensual de pauta de PBA por CADA UNA. ¿Lo peor? Todas las notas hechas con IA que pone textos y fotos sin sentido. ROBA $11 MILLONES AL MES GRACIAS A KICILLOF", dijo casi a los gritos en redes sociales.

Ante semejante avalancha de acusaciones, Pergolini no se quedó callado y sarcásticamente contestó: "Me hubiese gustado tenerla. Ahora, bueno, porque se pueden chequear todos estos nombres. Es que no tengo ni siquiera pauta de PBA acá en Vorterix. Por qué armaría un montón de páginas con plata de la provincia de Buenos Aires, que no las ve nadie. Primero me pondría acá en Vorterix. ' Terrible delincuente', dice el conchudo este ", expresó enojado pero irónico refiriéndose a la cuenta de Trumpista.

Mario Pergolini habló de sus "supuestas webs" con pauta de PBA. pic.twitter.com/urlfs3FVUj — Real Time (@RealTimeRating) April 22, 2026

Y como si eso no bastara, remató con una frase icónica: "No, no tengo tiempo para hacer esto, muchachos. La verdad que les agradezco, les agradezco. Me voy a quedar con la remera de terrible delincuente, eso sí", dijo entre risas.

Después de las bizarras operaciones que vinculaban a medios de comunicación con espías rusos y luego de varios cruces violentos del mismísimo presidente Javier Milei con el periodismo, Mario Pergolini fue el nuevo blanco de ataques aunque él pudo superar el momento y dejarlos completamente en ridículo.