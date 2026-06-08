Momo explotó porque los libertarios no velaron al Indio en el Congreso: "Tipejos impresentables"

Momo Benavídes no se guardó nada al expresar su indignación contra ciertos libertarios y figuras públicas que faltaron respeto a la figura del Indio Solari tras su fallecimiento. Con un tono cargado de bronca, el streamer arremetió contra las actitudes de desprecio hacia uno de los íconos más importantes de la cultura popular argentina.

"¿Qué vas a esperar de estos tipejos, de estos impresentables?", disparó Momo, odiadísimo. En su video, no dudó en apuntar directamente contra algunos referentes cercanos al universo libertario y, como principal señalado estuvo Diego Recalde, a quien comparó con un personaje súper bizarro: "Ese que tiene los pelos así, que parece el de Los Tres Chiflados, Larry".

Así fue el velorio del Indio Solari

Pero su enojo no terminó ahí. También arremetió contra el diseñador de moda Roberto Piazza, dejando claro que lo considera irrelevante en el ámbito cultural: "El otro, Roberto Piazza, no sé ni quién carajo es; uno ya está, se le pasó el cuarto de hora. ¿Esa es la cultura? ¿Eso es lo que ellos tienen como referentes? ", cuestionó con mucha ironía.

Para Momo, estas actitudes no son aisladas, sino parte de un patrón más amplio que incluye el rechazo a figuras populares cuya influencia trasciende lo artístico para convertirse en símbolos sociales y políticos. En este sentido, trazó un paralelismo con Diego Maradona: "Esa gente que ataca al Indio, esa gente es la que atacó a Maradona", sentenció.

El detonante del enojo de Momo tuvo que ver con la decisión del Gobierno de no decretar duelo nacional ni habilitar espacios como la Casa Rosada o el Congreso para despedir al Indio Solari. Para los seguidores del legendario músico y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, esto fue percibido como un gesto de indiferencia hacia un artista que marcó generaciones enteras y cuya obra superó con creces las fronteras del rock nacional.

Momo Benavídes

Momo no ocultó su descontento ante esta postura oficialista y fue tajante: "Obviamente que no van a querer decretar un duelo, que no van a querer dejar que se lo vele ni en la Casa Rosada ni en el Congreso ", afirmó.

En su descargo final, el streamer también apuntó contra aquellos artistas o figuras públicas que inicialmente apoyaron al gobierno libertario pero luego se alejaron: "Los que lo bancaron al principio arrancaron y después se borraron todos porque se dieron cuenta de lo que está sucediendo", concluyó Momo Benavides sin pelos en la lengua.