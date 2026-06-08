Márquez, Milei y Majul, las caras del odio contra Indio Solari frente a la respuesta de los ricoteros: "Perdió la elección"

La muerte de Carlos "Indio" Solari, ícono indiscutido de la cultura popular argentina, desató una ola de emociones en todo el país. Pero mientras miles de ricoteros lloraban al artista que marcó generaciones, los libertarios y algunos periodistas afines a Javier Milei no tardaron en vomitar su desprecio en redes sociales. La bronca no es solo por el odio que destilaron, sino porque una vez más quedó expuesta su desconexión con el pueblo.

Luis Majul, con su tono soberbio y despectivo, no perdió la oportunidad de burlarse de quienes lloraban al Indio: " Che, vayan a laburar mañana . Para salir de la malaria hay que ir a laburar mañana, ¿no? ¿Te tomás el día? La pucha, yo me equivoqué de laburo", dijo irónicamente insultando a miles de argentinos que vieron en el Indio un ídolo popular que nunca jamás será igualado.

Así fue el velorio del Indio Solari

Pero Majul no estuvo solo en esta cruzada de odio. Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Milei y figura destacada de la batalla cultural, fue aún más lejos al calificar al Indio como un "empresario kirchnerista", "mercader de la rebeldía" y hasta acusarlo de promover "la droga, el lumpenaje y el satanismo".

El mensaje de Márquez trascendió los límites del odio: "Reventó el empresario kirchnerista Carlos Solari. Gran mercader en la industria de la rebeldía, su producto jamás traspasó siquiera fronteras de países limítrofes ni innovó jamás género musical alguno. Sus letras promovieron la droga, el lumpenaje y el satanismo , en tanto que su música se caracterizó por el rock plebeyo con tono tanguero y sus ingentes ganancias siempre fueron almacenadas en dólares imperialistas. Dios Nuestro Señor se apiade de su alma", expresó sin tapujos.

El incendiario tweet de Nicolás Márquez

Por supuesto, los ricoteros no se quedaron callados. En las redes y en las calles dejaron claro su mensaje: "Es un ídolo popular y el Congreso no abre, (Milei) no habilitó el Congreso. Es un ídolo popular. Y hoy perdió la elección Milei. Que quede grabado porque hoy perdió la elección Milei ", le dijo un ricotero a las cámaras de TN. Y es que, para ellos, la indiferencia y el desprecio del presidente hacia una figura tan significativa como el Indio es una traición al pueblo argentino: "Si los ricoteros nos organizamos, nos vamos todos para la Rosada y te sacamos a patadas en el culo", advirtieron furiosos.

Y como si fuera poco, los propios tweets antiguos de Milei contra el Indio salieron a la luz, mostrando que este desprecio viene de larga data. "Si al Indio Solari le gusta tanto el paraíso, que viva en Cuba o en Corea del Norte. También tiene Venezuela que adhiere a ese lujo", dijo el 5 de mayo de 2017 y añadió: "En principio el comunista Indio Solari para parte de sus días en NY al margen de moverse en un avión privado (ej cuando rajó del desastre)".

Si al Indio Solari le gusta tanto el paraíso comunista que viva en Cuba o Corea del Norte. También tiene Venezuela que adhiere a ese lujo!!! https://t.co/PAkv6PYDPF — Javier Milei (@JMilei) May 5, 2017

Las respuestas de las calles fueron contundentes: "Para los ricoteros que están mirando por toda la Argentina, que no se olviden lo que hizo Milei, que no lo quiso recibir en en el Congreso para que todo el pueblo lo pueda recibir al artista más importante del país. A Milei No lo va a reconocer nadie porque es un loquito que va a él y sus secuaces. La gente nos olvida, pero más que nada los ricoteros que están en el país que vean lo que hizo Milei, que no se olvide de este momento, al artista más importante del país, el que más alegría nos dio a todos".

Ante las cámaras de La Nación, también expresaron: "Quería dejar asentado que el Indio es la antítesis, es la situación antagónica a la prédica de los Feinmann, de los Majul, de 'rosca floja' y de tantos personajes nefastos en el periodismo que lo único que hicieron fue dividir a nuestra sociedad".

Así las cosas, la muerte del Indio Solari dejó expuesto el odio visceral de los sectores libertarios hacia todo lo que tenga que ver con el pueblo, aunque también quedó demostrado que hay cosas que no se olvidan ni se perdonan.