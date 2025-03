Ari Paluch, denunciado varias veces por acoso sexual, volvió a violentar a una compañera: esto dijo

Este martes 11 de marzo, lo que parecía ser una programación habitual en Nadie nos Para por la radio Rock&Pop terminó en un incómodo y violento episodio protagonizado por Ari Paluch el hecho trajo a la memoria colectiva las diferentes denuncias por acoso que tuvo en su contra el conductor y una gran pregunta: "¿No aprende?"

Esta mañana el periodista consultó sobre la facilidad a la hora de conseguir burundanga; según la IA se trata de "el nombre coloquial de la escopolamina, una sustancia química que se extrae de plantas. Tiene efectos sedantes, amnésicos y de inhibición de la voluntad , por lo que ha sido asociada con delitos como robos o agresiones". En este contexto, el mediático no midió sus palabras: "Porque a mí, esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?", comenzó la consulta a Beto Casella, que contestó el nombre de la mujer en cuestión; se trata de Noelia Corral.

Ari Paluch quiso ser gracioso y quedó expuesto ante un publico que no acepta su humor

Lo que continuó, no sólo deja en evidencia el riesgo que corre Noelia Corral en su puesto de trabajo, sino que además faltó todo tipo de respeto hacia aquella trabajadora: "Es linda esa chica, entonces podemos arreglar, una mañana le ponemos en el vaso con agua ", dijo en alusión a la burundanga cuando en el programa debaten acerca del método que utilizan las denominadas "viudas negras" para robar a extranjeros en el barrio porteño de Palermo.

La incomodidad del equipo quedó evidenciada al aire, al no saber cómo escapar de la situación: "¿No hay un nivel de burundanga chiquitito? ¿Qué te da un besito y nada más? ", continuó Ari Paluch y a Beto Casella no le quedó otra que finalizar la transmisión.

Al terminar el programa, el clip se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un sin fin de comentarios repudiando los dichos del comunicador. Es tal, que los mensajes llegaron a la hija del acusado, Martina Paluch, que al ver lo que ocasionó su padre rompió en un llanto desconsolado . Según trascendió desde el equipo de Rock&Pop no pudieron calmar a la joven que protagonizó un momento incómodo al aire con su propio progenitor, ya que ella estaba presente en la mesa al momento del chiste.

Ari Paluch y las denuncias de acoso

Este episodio no es el primero que pone en la mira al periodista. Ya en octubre de 2017, el conductor fue denunciado por acoso sexual por una microfonista del canal A24. La denunciante, Ariana Charrúa, presentó una carta a las autoridades de la empresa en la que relató que, al finalizar el programa él le tocó la cola mientras ella retiraba los equipos de sonido ; una situación que la describió como "ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva y desagradable".

Paluch reconoció el contacto pero aseguró que fue accidental, explicando que intentó hacer un "give me five" (chocar los cinco) y, en ese gesto, tocó la cadera y una parte más íntima de la microfonista, por lo que inmediatamente le pidió disculpas. Tras la denuncia, otras mujeres que trabajaron con el productor compartieron experiencias similares. La locutora Verónica Albanese, por ejemplo, relató que durante su embarazo, su colega hacía comentarios inapropiados sobre su apariencia y la instaba a vestirse de manera provocativa. Además, mencionó que, al usar un jardinero de embarazada, él le dijo: " No, no, ya está, sos una embarazada cualquiera, no vengas más ".

Como consecuencia de estas denuncias, el mediático perdió su trabajo en A24 y en otros medios donde se desempeñaba. En entrevistas posteriores, el periodista negó las acusaciones de acoso , aunque reconoció que pudo haber sido "demandante, chinchudo, altivo, descortés" en ciertas ocasiones. Además, envió cartas documento a las mujeres que lo acusaron, pero estas no llevaron el caso a la justicia.

Después de un período alejado de los medios, Ari Paluch regresó a la radio en 2023, reflexionando sobre el impacto de las denuncias en su vida profesional y personal. Reconoció que perdió tiempo, dinero y reputación, pero destacó la importancia de aprender de las experiencias difíciles. Este lunes, demostró que su aprendizaje no llegó tan lejos, y a pesar de hacer un chiste, no dimensionó su llegada a una audiencia masiva.