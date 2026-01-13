Griselda Siciliani, Luciano Castro y la cocina detrás de su "separación": el plan en los medios y las condiciones

Pese a que Griselda Siciliani ensayó una lavada defensa a la infidelidad de Luciano Castro con una joven en España, la actriz y el ex galán habrían decidido en las últimas horas dar un paso que sabían daría de qué hablar: se dejaron de seguir en redes sociales y alimentaron los rumores de una separación.

"Esta ya la viví un montón de veces. Él ahora está en modo pollerudo total, el próximo paso es irse de viaje. Es siempre así. Ahora, después de haberle pedido perdón, le agarran unos cinco o seis meses en el que se comporta como el hombre ideal; pero siempre termina en lo mismo", reveló Sabrina Rojas en Sálvense quien pueda, ciclo en el que reemplaza en la conducción a Yanina Latorre, quien se encuentra de vacaciones.

Las palabras de Rojas, quien estuvo doce años en pareja con Castro, toman dimensión si se tiene en cuenta el raid mediático que encaró el actor después de que se hicieran públicos los audios en los que intenta conquistar a una joven con un llamativo acento español y una clara incapacidad para conjugar tiempos verbales.

En medio del escándalo, Griselda Siciliani dejó de seguir en Instagram a Luciano Castro

La primera en hablar, tal y como suele suceder con las parejas de Castro, fue Siciliani. La actriz aceptó un móvil con el programa de Moria Casán -con quien trabaja en su biopic- en el que se mostró relajada por la infidelidad y procuró desdramatizar el tema, aunque reconoció que su pareja no era abierta y que Luciano había roto un código al exponerla de esta forma en los medios de comunicación.

"Nosotros nos manejamos de otra manera, tenemos una complicidad. No lo voy a retar porque se quiso levantar una mina. O sea, me parece lógico que le guste alguien y se lo quiera levantar", arrancó, aunque aclaró de inmediato: "Me duele, no me resbala, sobre todo, la exposición pública. O sea, eso no me resbala para nada porque soy muy cuidadosa para eso. Tiene como condición para estar conmigo no mentir".

La clave detrás de la explicación mediática de Siciliani se encuentra detrás de una simple, aunque contundente línea: "Me duele, sobre todo, la exposición pública". Y es que, tal y como dejó en claro la ex de Adrián Suar, su conflicto no es con la infidelidad, sino con que se haya enterado todo el país, tal y como ya le sucedió en más de una oportunidad a Castro en su pasado.

Griselda Siciliani se pronunció sobre los celos y las toxicidades que no aceptaría en su relación con Luciano Castro

La palabra del actor llegó días después, también desde Mar del Plata. Cómodo desde el parador al que también acudía con Rojas, Castro se abrió con dos notas en las que se cansó de hacer autocrítica. "Me dio vergüenza escucharme, me siento patético. Escucharme me da mucha vergüenza. Y me da tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas. Está claro que hay patrones míos que hay que mejorar".

"Cuando le tuve que contar a Griselda, fue patético, vergonzoso. Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y destruirlas en un segundo. Me encuentran hablando como 'El Zorro' para caerle a una pendeja, como Diego de la Vega, es patético", reconoció, al tiempo que recordó: "Aparte, hay que superar la foto de la verg... Lo mío ya es de un nivel de pelotudez enorme".

Si bien durante esa primera entrevista Castro resaltó que Siciliani "juega en otra liga y piensa en otra liga", lo cierto es que con el correr de las horas su versión cambió. Y así, desde el mismo parador, Castro volvió a brindar una nota en la que pisó el palito y se refirió a Griselda como un amor del pasado. "Es la mujer que más amé en mi vida... que más amo", se corrigió al instante.

Según trascendió, la actriz no estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad al ex galán, en especial teniendo en cuenta que, tal y como le confirmó a Casán, sabe que hay otras "cosas que pueden llegar a aparecer". ¿Crónica de una ruptura anunciada?