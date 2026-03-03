¿Le importó un comino?: Brian Sarmiento lloró, apuntó contra Andrea Del Boca y convirtió un plato en escándalo

Gran Hermano no es para tibios. Y mucho menos para quienes confunden estrategia con berrinche. En una casa donde todo se amplifica (desde un susurro hasta el olor de un guiso) el último escándalo no tuvo que ver con nominaciones ni traiciones, sino con algo mucho más terrenal: una cucharadita de comino.

El conflicto comenzó cuando Andrea Del Boca se puso el delantal y preparó el almuerzo. El condimento elegido no fue del agrado de todos, y el comino terminó siendo el verdadero protagonista del día. Algunos aprovecharon la situación para cuestionarla en la cocina, pero quien llevó la escena al prime time emocional fue Brian Sarmiento.

Andrea Del Boca cocinó un guiso y generó más polémica que una fulminante

El ex futbolista había advertido al inicio de la semana que esa especia le caía mal y que prefería evitarla. Cuando recibió su plato y detectó el sabor, interpretó el gesto como una provocación personal. No como un descuido, no como una diferencia de gustos, sino como una afrenta directa.

Brian se dirigió al confesionario visiblemente afectado y dijo: " Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito ". La escena tuvo más dramatismo que picante: entre lágrimas, sostuvo que se sintió ignorado y expuesto. La pregunta inevitable fue si se trató de una genuina molestia o de una jugada calculada para generar empatía puertas afuera.

Brian Sarmiento cree que esta en un all inclusive y enfrentó a Andrea Del Boca

Del otro lado, Andrea Del Boca bajó el tono. Minimizar el conflicto fue su estrategia. Señaló que en la convivencia es normal que surjan diferencias y que adaptarse forma parte del juego.

La tensión por el almuerzo activó a otros participantes. Solange Abraham preparó una alternativa con lentejas y choclo para quienes no consumen carne, y Yanina Zilli fue quien acercó ese plato a Sarmiento. Es decir, solución hubo.

Lo curioso es que Brian Sarmiento remarcó que "con la comida no se jode", aunque fue justamente el primero en convertir un plato en polémica. Reforzó así su liderazgo en el grupo enfrentado a Andrea y utilizó el episodio para posicionarse desde la vulnerabilidad, dejando a su compañera en el rol de villana.

Pero Gran Hermano, como tantas veces demostró, no es un hotel cinco estrellas. No hay menú personalizado ni chef privado. Cada participante sabe que puede cocinarse, organizarse o resolver sus propias necesidades. La convivencia expone lo mejor y lo peor, y a veces una pizca de comino alcanza para desnudar algo más profundo: en la casa más famosa, el que no se adapta, pierde.