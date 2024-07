Guido Süller prendió el ventilador y atacó a la hermana de Lali: "No merezco que me maltraten por gay"

Poco a poco, la audiencia de Luzu Tv está disminuyendo. Muchos fanáticos expresan, a tarves de las redes sociales, su descontento con la calidad de la programación. Pero la opinión de sus oyentes no es con lo único que tiene que lidear Nico Occhiato, quien ahora pierde un gran integrante del canal. Cuando 2024 comenzó, el dueño del canal vio la oportunidad de sumar nuevos elencos a su grilla y entre ellos, creó "Patria y Familia" con la participación fija de Anita Espósito, Cami Mayan, Lucas Spadafora, Fede Popgold y Guido Süller que participa algunos días de la semana. Un equipo que rápidamente se ganó el cariño de la audiencia por su humor.

Patria y Familia en crisis

Pero no todo es risas en el programa. Varios fueron los escándalos que protagonizaron en directo, pero el último se llevó puesto a Guido, quien a través de un vivo en TikTok manifestó su malestar en su lugar de trabajo: "¿Ustedes vieron la forma en la que me trata Anita Espósito chicos?", comenzó preguntando. Y siguió: "No le hice nunca nada. Ponele que a mí no me guste la hermana, no me guste Lali, que si me gusta. O que no me guste que no sea tan feminista".

De acuerdo con Guido, siempre la integró, sin discriminarla, aunque no compartan ideales. Lo cierto es que Süller no es de los personajes que se callan las cosas. Y esto quedo en evidencia cuando expuso la mala experiencia que vivió conduciendo Patria y Familia: "La única vez que pude conducir era con ella, estuvo cincuenta minutos muda, mirando su celular y con cara de culo", confesó. Además, agregó que con sus comentaros, la actriz lo boicoteó durante toda la programación.

Los usuarios de las redes sociales abalaron los sentimientos del conductor y se manifestaron en contra de la hermana de Lali. Por ejemplo, el usuario de Twitter @Lushiano_, quien jura ser amigo de Fefe de LAM, reveló detalles sobre el malestar de Luzu Tv: "Escandalo y renuncias". "No merezco que me maltraten por gay", expresó Guido Suller luego de su renuncia. Confesó que sus colegas no lo respetaban y lo ridiculizaban. Cami Mayann es mala mina pero la peor es Ana Espósito".

Por el momento, ningún integrante del programa, ni siquiera Nicolás Occhiatto, se pronunció públicamente ante la polémica renuncia. De hecho, invitaron a Domi Faena, integrante de otro ciclo, a ser parte del proyecto algunos días de la semana. ¿Será el reemplazo definitivo de Guido Süller?