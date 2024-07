Marina Calabró, Barbano y la noche de sexo lujuriosa en Núñez: los vecinos curiosos los escracharon y denunciaron

Marina Calabró y Rolando Barbano volvieron a encontrarse en el centro de la polémica. Después del desaire del panelista de policiales a la hija del "Cala" en los Martín Fierro y del positivo de alcoholemia del aprendiz de Ricardo Canaletti, la "ex pareja" se reencontró para vivir una noche de pasión y fueron los vecinos del periodista los que hicieron pública la noticia.

¿Qué fue lo que sucedió? De acuerdo a la información de Ángel de Brito, Marina y Barbano se reencontraron el jueves por la noche, un día después de que el periodista perdiera su registro por manejar borracho. "Pernoctaron juntos la noche. Ella dejó su auto bloqueando un garage en Núñez, una vecina intentó entrar con su auto y no pudo", reveló Pepe Ochoa.

¿Marina Calabro y Rolando Barbano juntos?

Según el panelista, la mediática dejó su auto mal estacionado, ¿descuido o apurada por su reencuentro? En un primer momento, los vecinos no sabían quién era el dueño del auto, por lo que buscaron el propietario a través del número de la patente y allí comenzó el problema.

Lejos de aceptar la situación y seguir con su día, un vecino se quedó junto al auto hasta la mañana y negó moverse hasta que llegara Marina. Sin embargo, la hija del "Cala" mandó a su ex a resolver el problema: "Él se presentó y le dijo al vecino: 'Disculpe, mi chica dejó mal estacionado el auto'. Y el vecino respondió: 'Tu chica es muy descortés, todos le escribimos por Instagram y no contesta'".

Al no recibir respuestas de Calabró, los vecinos llamaron a la Policía, quienes llegaron rápidamente al barrio de Núñez y no dudaron en multar a la periodista con un total de 50.000 pesos. Por el momento, la politóloga no se pronunció públicamente al respecto, su acompañante tampoco lo hizo.