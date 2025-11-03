Gustavo Scaglione rompió el silencio tras la denuncia de Juanita Tinelli: "Voy a accionar legalmente"

Durante el fin de semana, Juanita Tinelli fue protagonista de los titulares más picantes y de los debates en redes al denunciar que recibió amenazas de muerte, situación que la llevó a presentar una causa judicial y dejar de seguir al clan Tinelli, encabezado por su padre, Marcelo Tinelli. En este contexto, trascendió quién sería el denunciado y cuál es su versión de la historia.

Si bien, tras hacerse pública la denuncia, tanto el conductor como su hija pidieron respeto y decidieron no dar detalles, rápidamente salió a la luz el nombre de Gustavo Scaglione como presunto responsable, motivo por el cual se vio obligado a realizar un descargo.

Gustavo Scaglione habría perdido la paciencia y va contra Marcelo Tinelli

En diálogo con Marina Calabró, el empresario aseguró: "Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia". Y continuó: " Ahora voy a ejecutarle todo ", enfatizó en alusión a la deuda que el conductor mantendría con él por más de 10 millones de dólares.

La panelista de Lape Club Social sacó su propia conjetura sobre la comunicación que tuvo con Scaglione: "Perdió la paciencia". Explicó además que el conflicto viene por el embargo de Uruguay, en referencia a la vivienda que actualmente ocupa el ex dirigente deportivo y que, a comienzos de noviembre, debería haber pasado a manos del dueño de Telefe como parte de pago.

Marina Calabró se comunicó con Gustavo Scaglione tras la denuncia por amenazas de muerte de Juanita Tinelli

Según la denuncia, Juanita recibió un llamado del empresario en el que le advirtió que debía cuidarse muy bien, tanto ella como su familia. Sin embargo, él desmintió esa versión: "De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando ".

Cabe recordar que el conflicto entre ambas partes es de índole legal y millonario, originado en una deuda que el conductor mantenía con una mutual de Rosario y que luego fue adquirida por Gustavo Scaglione. La disputa escaló cuando este último solicitó y obtuvo el embargo de una propiedad de Marcelo Tinelli en Punta del Este.