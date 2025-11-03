La insólita cifra que habría pedido Mario Pergolini para seguir en El Trece

Sin dudas, el regreso a la televisión de Mario Pergolini es un éxito indiscutido: elevado rating y costosas pautas publicitarias hacen que El Trece quieran seguir apostando a Otro Día Perdido.

El conductor fue el primero en entender que la televisión estaba mutando y que el stream llegaba a reemplazarla... o intentarlo. En este contexto, se alejó de la pantalla chica y apuntó a un nuevo público, pero la plata lo convenció de retomar viejas tradiciones.

Otro Día Perdido: el éxito de Mario Pergolini que vale miles de dólares

Ahora bien, en medio del éxito, Pergolini no sabe si continuará o solo fue una etapa para recordar viejos tiempos: "Si ustedes pensaban que en Argentina no había dinero, es mentira, hay. La persona que hace esta renovación, se está llevando algo muy importante, más allá de lo que ya tiene", comenzó a informa Fernando Piaggio en el ciclo El Run Run del Espectáculo.

Lío Pecoraro sumó algo de información y misterio: "El tema es así, él había dicho que no sabía si seguía, porque vino y volvió para probar". Luego de minutos de enigmático, se reveló que se hablaba del conductor de Otro Día Perdido.

Mario Pergolini se queda en la televisión un tiempo más

Entre opiniones y un poco de información, se reveló que el contrato " quedó en cien lucas verdes por mes para la pantalla de El Trece , y se sube a otro año más, a Otro Día Perdido ¡El señor Mario Daniel Pergolini! ¡Yo le voy a decir que, por favor, me enseñe a negociar!".

En este contexto, Lío Pecoraro trató de explicar por qué al canal le interesa continuar con conductor en su grilla: "El programa tiene muy buena pauta, que eso le importa al canal. Destaquemos que Pergolini le vino a dar otra impronta a la tv". Ahora bien ¿el sueldo mensual se va por las nubes o es válido para una figura del target de Mario Pergolini?