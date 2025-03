"¡Háganse cargo!": la contundente respuesta de Lussich a Bertolotti tras las burlas a los meteorólogos

El temporal que azotó Bahía Blanca no solo dejó a su paso un rastro de devastación y muerte, sino que también desató una feroz polémica en los medios de comunicación. En el ojo de la tormenta mediática quedó el meteorólogo Matías Bertolotti, quien, visiblemente indignado, realizó un contundente descargo en la pantalla de TN, arremetiendo contra el periodista Rodrigo Lussich y el humorista Migue Granados, quienes habían cuestionado -y hasta burlado- de la labor de los meteorólogos.

El detonante de su enojo fue un video viral en el que Lussich ironizaba sobre la labor de los meteorólogos con una frase tan provocadora como desafortunada: "Quiero ver muerto un meteorólogo. Haga justicia, mate un meteorólogo". Estas palabras, sumadas a comentarios previos de Granados en los que descalificaba la profesión, desataron la furia de Bertolotti, quien defendió con vehemencia el trabajo de su gremio, especialmente en situaciones de emergencia como la que vive Bahía Blanca. "Gente como Rodrigo Lussich, es una vergüenza que hagan esto. Migue Granados, no aprendiste nada de tu viejo", disparó Bertolotti en vivo.

Y agregó, haciendo referencia a la tragedia que dejó al menos 16 muertos según fuentes oficiales: "Miren lo que está padeciendo ahora la gente. ¿Dónde están sus chistes hacia los meteorólogos que tratábamos de advertir esto?". La defensa de Bertolotti no solo apuntó contra los comentarios despectivos de Lussich y Granados, sino que también buscó reivindicar la meteorología como una ciencia fundamental para la prevención de desastres. "Hay que aprender, porque se aprende, se previene y se evitan después las cosas. Bahía Blanca hizo bien la prevención porque la alerta naranja lo tuvo y pudo evitar mucho más de lo que el tiempo, lamentablemente, no te deja".

El descargo del meteorólogo se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un intenso debate sobre el rol de los comunicadores y la responsabilidad de sus palabras. Mientras algunos usuarios respaldaron la indignación de Bertolotti y resaltaron la importancia de tomar en serio los pronósticos meteorológicos, otros defendieron el humor y la ironía como parte del discurso mediático.

La polémica también revivió un antiguo tuit de Migue Granados de 2019, en el que el humorista criticaba ferozmente a los meteorólogos. "Los meteorólogos son la peor mier... que hay. Los que laburan para el clima del teléfono, los del diario. Todos. No pegan una y siguen laburando. ¡Ojalá se mueran de hambre!", había escrito entonces. Sus palabras fueron en su momento motivo de un fuerte cruce en redes sociales, al punto de que el propio Servicio Meteorológico Nacional salió a defender la labor de los pronosticadores del clima. Hasta el momento, Granados no se pronunció sobre el descargo de Bertolotti.

El antiguo tuit de Migue Granados

Aunque sí lo hizo Lussich, quien a través de un extensísimo descargo en su cuenta personal de X se justificó: "Los meteorólogos y sus fanáticos se han abroquelado en manada para putearme porque hice un escalón humorístico con sus pifies; y me acusan de mandar a la gente a lincharlos. Van a morir de literalidad. Si nosotros hiciéramos lo mismo con ellos, o sea ser tan literales con lo que dicen, no podríamos ni siquiera salir de casa, porque ellos siempre están anunciando desgracias.

Y con ironía, continuó: "La semana pasada anunciaron lluvias una semana seguida, y eso no ocurrió. Eso originó un informe humorístico en una sección ídem que hace 5 años hago en la tele (si ellos solo están viendo sus radares no es mi culpa, y los que no están en código no son mi problema) y en ese contexto (que ellos no tienen en cuenta a propósito para indignarse y trasladar a mí su frustración) dije la frase ´haga justicia, mate un meteorólogo´".

Filoso, el periodista de espectáculos afirmó entender que los meteorólogos "tienen un trabajo de riesgo", aunque ironizó: "Ya lo mostró la peli ´Granizo´ con Francella, y es su mayor terror: el escrache, las puteadas. Amigos, tengo malas noticias. Si les gusta el durazno la pelusa viene incluida. Les encantó transformarse en estrellas del periodismo, pasar del tono gris de estar viendo un barómetro al color de las marquesinas de los canales de noticias. Y está buenísimo".

Buen día. Los meteorólogos y sus fanáticos se han abroquelado en manada para putearme porque hice un escalón humorístico con sus pifies; y me acusan de mandar a la gente a lincharlos. Van a morir de literalidad. Si nosotros hiciéramos lo mismo con ellos, o sea ser tan literales... — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) March 9, 2025

Finalmente, el conductor de Intrusos sentenció: "Son muy buenos siendo estrellas pero son muy malos cuando se enojan. Tienen canas en las bolas y se comportan como niños en penitencia. En cambio yo, que ´hago chimentos´, que soy un ´pelotudo que habla de la mugre ajena´. Estoy acostumbrado al prejuicio, la puteada fácil y el escarnio porque "´oy un buchón´, ´hablo de quien se encama con quien´ y todo eso. A mi ´nadie me votó´ pero en el cuatro oscuro les encanta ver lo que desprecian. Estoy acostumbrado a lidiar con eso, a la doble vara y a que se pierdan todo lo otro que también soy, que está buenísimo, por ser un ´chimentero barato´. No me revoleen a mí la tragedia actual por criticarlos. Háganse cargo de sus pro y de sus contras; seguramente ustedes también son mucho más que lo que mi prejuicio les reclama. La meteorología será una ciencia, querido Bertolotti, pero para ustedes es un negocio. Tan lícito como el mío".