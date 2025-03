La reacción del papá de Eial Moldavsky ante el escándalo: "Se equivocó pero aclara que no habla de Lali"

Desde que Eial Moldavsky insinuó que había tenido una noche de pasión con Lali Espósito aunque sin nombrarla, está en el ojo de la tormenta. Fue en una transmisión del canal Olga cuando junto a Homero Pettinato contaron detalles de esa supuesta noche y todo explotó.

Si bien Eial salió a pedir disculpas, negó rotundamente que el relato que había contado tenga que ver con la reina del pop argento pero el daño ya estaba hecho. Es por eso que las opiniones van y vienen y le tocó el turno al papá del mediático, Roberto Moldavsky romper el silencio.

Eial Moldavsky y Lali Espósito

Contundente pero bajándole el precio al conflicto, opinó: "Cometió un error muy grave. Lo reconoció, pidió perdón, más que eso no hay. No mató a nadie, no violó a nadie, no acosó a nadie", dijo ante las cámaras de Intrusos.

Además, refirió: "Hizo algo que está muy mal. Pidió perdón, está muy arrepentido, está muy triste, está muy dolorido. Es el riesgo estar horas y horas al aire hablando". En la misma línea, defendió con uñas y dientes a su hijo: "Eial es un buen pibe, cometió un error, no sé qué le pasó. Dijo una boludez y pide perdón, más que esto no puede hacer. Pidió perdón dos veces y ya está, chicos".

Moldavsky padre también confesó: "No estuvo bueno, no está feliz él ni ninguno de nosotros", dijo y reflexionó: "Hay un gran conjunto de odio que está esperando en la esquina siempre y bueno, le tocó a Eial. Se tiene que hacer cargo de la macana que se mandó".

Ni lerdo ni perezoso, el cronista le preguntó por los dichos de su hija Galia que también opinó sobre el conflicto con Lali. Sobre ese tema, espetó: "Un video viejo que venía bancando a Lali. Galia ama a Lali y él también. Nosotros la queremos, la admiramos a Lali".

Lali Espósito y Eial Moldavsky

Además, explicó: "Eial se equivocó. Él aclara ahí que no habla de Lali, lo ha dicho en todas las notas, en todos los reportajes siempre dijo, 'No estuve con Lali'. No sé cuántas veces más lo tenía que decir", dijo entre risas nerviosas y terminó: "Pero bueno, es un error igual, se mandó una cagada, se tiene que hacer cargo como debe ser cuando una persona hace una macana pide perdón. Y cuando vos pedís perdón por una cagada que hiciste. Más que eso no puedes hacer, no puedes volver el tiempo atrás".

Lali rompió el silencio

Si bien el director de Olga, Migue Granados contó que habló con Lali y confesó que ella estaba muy enojada por lo sucedido, la artista no había dicho absolutamente nada sobre los nefastos comentarios en los que se vio implicada.

Las únicas reacciones que se viralizaron fueron a través de Granados que contó que fue ella quien le dijo que contó: "A mí sí me entiende, pero ella está caliente con los que fueron, pero es entendible. Tiene razón la piba, está en todo su derecho. En realidad, tiene razón. Es una vergüenza. ¿El tiempo lo cura todo? No, para mí alivia", dijo.

Sin embargo, en la última hora, la mismísima Lali Espósito filmó un video que la tiene como protagonista: está en el baño de su casa bailando Mejor que Vos, el último single que realizó en colaboración con Miranda! y un incendiario texto: "Imaginate estar hablando mal de mi y que yo esté en mi baño con empapelado pop así", expresó mientras bailaba con una peluca parecida a la que usó en el video de la nueva canción.