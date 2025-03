Graciela Alfano tomó una drástica decisión en solidaridad con Karin Kohen y destrozó a Canal 9

Tras ser la figura de verano 2025 con sus looks y presumir su buen estado físico, además de su polémica separación, Graciela Alfano se volvió a colocar en el ojo público al darse a conocer una mala noticia que golpea de lleno su futuro laboral.

La ex vedette estaba a punto de ser conductora en El Nueve, pero según informó Ángel De Brito esto no se llevará a cabo y fue la propia protagonista quien decidió no firmar el contrato dar por cancelado el proyecto en el canal.

Ángel De Brito contó por qué Graciela Alfano no firmó contrato con El Nueve

"El programa de Alfano estaba encaminado para debutar en Canal Nueve pronto. Está retrasado el de Flor de la V también, les cuento que iba a empezar ahora. Va a empezar más tarde, hacia fin de mes", comenzó el anuncio el conductor de LAM. Al conocer la noticia, De Brito se comunicó con Alfano para pedir respuestas sobre la última decisión que tomó y esta no tuvo problema en dar explicaciones. Según trascendió, la mediática se sensibilizó ante el sufrimiento de Karin Kohen, cuyo programa había sido levantado para dar lugar al suyo: "Por ahora, Karin sigue ahí, sin foto, pero sigue. El 20 va a estar debutando Flor de la V con los profesionales y el de Alfano querían que debute ahí, cerquita. No, no es así. Porque Graciela Alfano dijo hoy: "No firmo".

Según reveló Ángel, a Graciela no le gustó el comportamiento del canal con su colega, a quien de un momento para otro le bajaron la foto: "Vio todo el cuento que hicimos ayer, que le bajaron la foto, vio la nota de Karin llorando , que se puso mal". En ese momento, Yanina Latorre interrumpió y comentó con la acidez que la caracteriza: "Pero para que empiece un programa tiene que terminar otro. ¿Ella qué pensó? ¿Qué la agregaban a la grilla y achicaban todo?".

Mientras El Nueve confiaba en Graciela Alfano para su programación 2025, la ex vedette tendría otros proyectos en mente

El sufrimiento de su compañera no fue lo único que motivó a la actriz a no firmar el contrato, sino que además la productora no responde sus inquietudes al solicitar detalles sobre el nuevo proyecto: "Sé que ayer tocaron el tema del programa. El canal quiere que firme, pero no me dan ninguna información concreta del proyecto, por lo tanto, no voy a firmar . Por otra parte, tampoco me gusta ser parte de esto que le está pasando a Karin. La vi llorando y me dio mucha tristeza. Es una excelente profesional y todos sabemos lo que es que nos separen de un programa".

Si bien Graciela Alfano se excusa en la empatía hacia Karin Kohen que fue despedida, lo cierto es que su equipo de trabajo se encuentra manejando otra oferta de trabajo: "Hay otro formato que me ofrecieron, pero veremos, mis representantes están trabajando", escribió en un mensaje para Ángel De Brito.