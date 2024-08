Homero Pettinato reapareció y defendió a su hermana Tamara "Es misoginia y violencia"

El escándalo que estalló la semana pasada a partir de la denuncia de violencia de género que Fabiola Yáñez hizo contra su ex pareja el ex presidente Alberto Fernández, también tuvo sus coletazos que afectaron a terceros. Es que se filtraron videos de diálogos románticos entre el ex mandatario y la periodista Tamara Pettinato, en los que ella quedó completamente expuesta como tercera en discordia. Luego de esa exposición, los misiles mediáticos apuntaron contra la hija del ex saxofonista de Sumo y, durante esta mañana, su hermano Homero salió a defenderla desde el stream Olga al que pertenece.

Lo primero que hizo el humorista fue disculparse con el presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por semanas atrás haber hecho un chiste sobre una potencial relación sexoafectiva entre ambos. "La mitad del país votó a una persona que se cog* a su hermana", había soltado con la acidez que lo identifica. Luego de la noticia del affaire entre Tamara y el ex mandatario, los detractores utilizaron el mismo chiste pero orientado a "su" hermana.

Homero Pettinato abrazado amorosamente por su hermana

"Cómo volvió el chiste rapidito. Tiré el boomerang y acá me dio, en dos semanas", bromeó Homero luego de disculparse. "En el momento me pareció copado, que es un chiste interno opositor que se da por lo unidos que son Milei y su hermana. Está ese chiste jodiendo y dando vueltas", explicó.

"Me di cuenta que yo me dedico a hacer feliz, a divertir a la gente, a ponerla feliz y alegre para que encaren su día todas las mañanas de una manera tranquila y más relajada. En ese chiste hice todo lo contrario. Hice que medio país se sienta iracundo, resentido con mi persona . Y me di cuenta que no es lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero generar, ni a palos", reflexionó Pettinato.

"Por ende, antes de empezar a pasar al tema Alberto, lo primero que me corresponde decir es pedir disculpas a Javier Milei y a su hermana, por ese chiste. Ese chiste es violento. Ese chiste violenta a la hermana de Milei y a Milei por decir que son incestuosos. No es mi forma de ser y no es lo que yo quiero lograr", sostuvo Homero, con una dosis necesaria de autocrítica y de cara a abordar críticamente los ataques contra su hermana.

"De hecho, me di cuenta este fin de semana que recibí tanta violencia contra mi hermana y mis vínculos familiares... después se la agarran con mi hermano también, obviamente... que esas cosas duelen", reconoció Homero. "Y que le debe haber dolido al presidente, le debe haber dolido a la familia, a los padres, primos, quienes sean su círculo de afectos. No es lo que a mí me representa como comunicador y no es lo que quiero dar y mostrar, así que pido disculpas por ese chiste, porque generó algo que yo no quería generar en gran parte del país. En un público que me lo hizo saber este fin de semana, obviamente violentando a mi hermana, devolviéndome con la misma moneda", añadió.

A su vez, utilizó el debate para repensar cómo se dan las cosas en el anónimo mundo de las redes sociales. "Creo que las cosas se van de las manos totalmente. Balas, baúles de Falcon. 'Gordo, entrás acá'. Le puse: 'si bajo cinco kilos sí'. Porque el baúl del Falcon es para gente de 100 y estoy un poquito excedido", ironizó. "Palos, diciéndome: 'Voy a empalar a tu mamá en Plaza de Mayo'. Alguien que dijo: 'Voy a ir todos los días a Olga a hacerte la vida imposible'. No está. Entiendo que es un día muy frío. Mis disculpas no son por miedo, por cagón ni nada. Son sinceras. Son verdaderas. Yo no quería generar eso con ese chiste", agregó.

Antes de defender a Tamara, se refirió a las publicaciones que él realizaba en donde se atribuía una relación personal con Fernández, la cual negó en las últimas horas. "Hay tuits míos diciendo que yo jugaba a la Play con Alberto. Yo a Alberto en su gestión lo descansé siempre y lo hacía de esa manera. Siempre pensé que era una persona poco calificada para el puesto, sinceramente. Entonces decía: 'Nos fuimos con Albert a jugar cartas Pokémon'. 'Ayer estuve con Albert escuchando música hasta las 4 de la mañana, hoy no creo que vaya a Casa Rosada'. Hay un montón de tuits de esos. No los tomen con literalidad, porque en mi vida lo vi ni le toqué la mano. Esos tuits no son verdad", aseguró.

Defensa irrestricta a Tamara

"En cuanto a lo de mi hermana, no creo que haya cometido ningún delito. El video no es en pandemia. Es ocho meses más tarde. Después ella es dueña de sus actos totalmente. Lo que me da mucha pena es que algo que era defender a una mujer golpeada y abusada, como es Fabiola (Yáñez), solidarizarnos con ella y entender que está pasando un momento terrible", cuestionó Homero.

"Porque exponerte a esto es fuertísimo. No es algo fácil para ninguna mujer. Esto se transformó en una cacería de brujas contra mujeres. Clarín, las panelistas de la tele, agitan esto de: 'Qué put... que es tu hermana'. 'Cómo le rompieron el no sé qué'. Todo esto es violencia contra la mujer. Yo recibí mensajes todo el fin de semana. 'Cómo te cogi**** a tu hermana'. Todo eso es misoginia y violencia contra la mujer. Para mí no está bueno de parte de los medios, que agitemos eso puntualmente", criticó Homero.

Fiel a su humor, el tiempo reflexivo y crítico que protagonizó Homero Pettinato, fue coronado con una de esas gemas propias del humor absurdo actual, en donde lo que más al pasto se va es lo que califica como más gracioso. "A mí lo que más me dolió es que yo también me cog* a Alberto", soltó antes de aplaudirse a sí mismo.