Al borde de las lágrimas, Flor Peña se defendió de las acusaciones en su contra: "No soy la petera del presidente"

Florencia Peña fue una de las famosas que estuvo en la Quinta de Olivos junto al ex presidente Alberto Fernández, en mayo de 2020, mientras los argentinos estaban encerrados por la pandemia del coronavirus. Esta información se había conocido en agosto de 2021 y resurgió como ave fénix de las cenizas debido a la denuncia por violencia de género que le radicó la ex primera dama, Fabiola Yáñez, y los posteriores videos de Tamara Pettinato bebiendo cerveza y declarándole su amor al ex mandatario en el despacho de la Casa Rosada. Fueron los videos de la panelista lo que originaron un verdadero revuelo en las redes sociales.

Flor Peña entre lágrimas se defendió de las acusaciones

Es que varios militantes oficialistas no dudaron en instalar varias fake news y adelantar que existirían imágenes de la ex Casados con hijos manteniendo un encuentro íntimo con el ex jefe de Estado dentro del ascensor de la Rosada, algo que no es cierto. "No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos que se los coma tranquilos mirando el cierre de los juegos Olímpicos. No hay ningún video mío, no hay nada. Yo no fue a la Casa Rosada", aseguró.

La ex conductora de Telefe dialogó con Urbana Play y advirtió: "No me rompan las pelotas". "Había pensado en no hablar de esto. Mi visita hace tres años a la Quinta de Olivos fue para hablar del protocolo que queríamos hacer para poder actuar. En ese momento no había ningún tipo de protocolo para actuar, no había trabajo, estábamos todos en la lona, nos juntamos un grupo de compañeros y nos dividimos las tareas. Yo me fui a verlo a Alberto", dijo.

Y continuó: "En esa semana fue Tinelli, fue Adrián Suar, fue Brandoni, fue (Marcelo) Gallardo, me acuerdo, para hablar del fútbol, porque en ese momento tampoco había protocolo para jugar al fútbol. Pero... ¿a quién señalaron con el dedo inquisidor? ¡A mí! Voy a hablar mal y pronto, en ese momento el hashtag era la petera del presidente. Yo estaba haciendo flor de equipo en ese momento y me encontré en la pantalla de Telefe mirando a cámara diciendo ´no soy la petera del presidente´".

Durante su paso por la FM, la actriz destacó que fue víctima de un "estado de misoginia" y una "campaña feroz". "El pensamiento de que yo, por haber ido a una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con quien era presidente era haciéndole un pete. Esa es la única razón por la cual yo me puedo juntar con un hombre a solas, para hacerle un pete. O sea, el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que todos los colectivos me apoyaron. En ese momento yo mostré los chats que había tenido con él, donde yo le pedía la reunión", disparó.

Y siguió: "Hoy estoy en un momento muy alto, personal, familiar, hermoso y de repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo. Soy tendencia en Twitter, ¿por qué? Por aquella visita, no hay nada nuevo, no es que algo pasó. Y con la mentira, porque quiero decirlo de esta manera, con la atroz mentira de que está por salir un vídeo mío, no hay ningún vídeo mío que esté por salir, el que se compró los pochoclos, cómaselo tranquilo mirando los Juegos Olímpicos. No hay ni vídeo, ni foto, no hay nada. Yo fui a una reunión e intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo haciéndole un pete en el ascensor".

Si bien se mostró reacia a aclararlo debido a que -dijo- gasta "energía vital" en defenderse, manifestó: "Yo no quiero que la gente me quiera, el que me quiere, me quiere, el que no me quiere, no me quiere, al que le quepo, le quepo, al que no le quepo, no le quepo, yo no quiero que la gente me quiera, pero yo no voy a dejar que me jodan, no quiero que nadie me joda, porque yo no jodo a nadie. Yo soy una actriz que, les guste o no les guste, ocupo un lugar preponderante en la escena local, aunque no les guste, yo protagonizo mis espectáculos, yo he hecho muchas cosas en mi vida, yo no soy una chiquita que recién empieza".

Luego de definirse como una "mina honesta", señaló que se empezó a "hacer una bola" que la obligaron a salir a defenderse. "No tengo ganas de que me rompan las pelotas, así, hablando mal y pronto. Verme involucrada en una situación que además es compleja, que es una situación dura, cuando la violencia está por medio, es complicado, yo soy mina, nosotras las minas estamos, de alguna manera, marcando posición con respecto a estas cosas, repudiamos cualquier acto de violencia, yo lo voy a hacer siempre, pero ¿por qué me meten a mí? ¿Qué tengo que ver yo? La pregunta es, ¿quién digita estas cosas? ¿Quién dice? Porque estas cosas salen caras", denunció.

De acuerdo con la actriz, cuando alguien quiere instalar un tema que no es real en la agenda de los medios y el país en general debe tener una importante maquinaria de cuentas en las redes sociales. "Cando vos querés instalar un tema que no está en agenda, que no es real, tenés que tener muchas cuentas, para que haya más de 1.500 tweets hablando de un tema que no está en agenda y que no va a estar nunca en agenda, porque no hay nada mío nuevo, no pasó nada nuevo, tenés que pagar una moneda para que eso suceda. ¿Quién digita eso? ¿Quién se levanta una mañana y dice, ´che, vamos a operar a Florencia Peña´", se preguntó.

La actriz tuvo un encuentro con Fernández en Olivos durante la pandemia

Finalmente, con lágrimas en sus ojos, aseguró que no es la primera vez que esto le ocurre y cerró: "Nadie se indignó con los hombres, y ahora vuelven a retomar un tema que tiene que ver con algo que pasó, no hay nada nuevo. Está instalado que va a venir un video, no va a venir ningún video, pueden darle vuelta el teléfono a quien quieran, que no va a haber ningún video. Yo no tuve funciones de estos días con esto que estaba pasando y tuve recesión ayer, y siempre temo de que estas cosas afecten a la cabeza de la gente, que finalmente logren lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren es que la gente diga ´al final esta minita es una mentirosa´, y yo soy una mina recontra mil honesta, y siempre di la cara. Loco, déjenme de joder, yo no trabajo de molestar a los demás, no trabajo de hablar de la vida del otro, yo me ocupe de ser la mejor actriz y artista que puedo ser, entonces de repente que me metan por la ventana en algo que para mí es grave, por otro lado, que estamos todos los argentinos muy inquietos con esto que está pasando, nos da mucha angustia. No poder ser un país con una sociedad un poco más, con menos grieta, entonces me tratan de poner en un lugar de la grieta, que haya gente como que quiera apedrearme, y yo no digo pero para qué, cuando realmente no hay nada de lo que se está diciendo que sea cierto".