Miedo por la reacción de Wanda: La China Suárez volvió a mojarle la oreja, esta vez con la serie En el Barro

¡Escándalo en puerta! Cuando parecía que el culebrón entre la China Suárez y Wanda Nara había llegado a su fin, la realidad sorprende con un nuevo capítulo digno de novela. La actriz argentina está nuevamente en el ojo del huracán gracias a su participación en la segunda temporada de En el Barro, el exitoso spin-off de El Marginal.

Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos no fue su incorporación al elenco, sino un detalle que promete encender las redes: ¡la China grabó escenas sexuales con L-Gante, exnovio de Wanda!

En el Barro, la serie

La China, tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ahora parece haber dado un nuevo golpe bajo. ¿Casualidad o provocación? Mientras Wanda intenta rehacer su vida lejos de los escándalos, la China vuelve a cruzarse en su camino de la forma más inesperada.

La participación de la China en En el Barro ya era motivo de expectativa. Según trascendió, interpretará a Nicole, una trabajadora sexual VIP con un pasado turbio y una conexión directa con los mundos oscuros del poder y el deseo. Sin embargo, lo que realmente sacudió las redes fue la noticia de que Nicole tendrá momentos íntimos con el personaje de L-Gante, quien también se suma a esta temporada con un rol clave.

La China compartió algunos detalles sobre su participación en la serie

La elección del representante de cumbia RKT como compañero de escena de la China no parece inocente. En una serie donde los conflictos personales y las tensiones emocionales suelen mezclarse con la trama, este cruce entre ambos no hace más que avivar las especulaciones.

Un éxito internacional

La serie En el Barro no necesita escándalos para brillar. Desde su estreno, convirtió en una de las producciones más vistas tanto en Argentina como en otros países, ubicándose en el tercer puesto de visualizaciones a nivel internacional. La historia, que se centra en un grupo de mujeres en situación de encierro enfrentándose a los peligros del penal de La Quebrada, combina acción, drama y un elenco de lujo que incluye figuras como Lorena Vega, Valentina Zenere, Rita Cortese y María Becerra.

Sin embargo, la incorporación de la China Suárez y L-Gante promete agregarle un condimento especial a esta nueva temporada. La cuenta oficial de la serie ya adelantó imágenes del personaje de Nicole, mostrando a la actriz dentro de un auto y dejando entrever que su llegada al penal estará marcada por intrigas relacionadas con su profesión y los riesgos de mezclarse con clientes poderosos.