Rumores cruzados: la crisis de Andrés Gil y Cande Vetrano en medio de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

La separación de una de las parejas más queridas del ambiente artístico, Nico Vázquez y Gimena Accardi, sumó un nuevo y explosivo capítulo. El lunes, en LAM, Ángel de Brito aseguró que el verdadero detonante del final fue una infidelidad de Accardi. "Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", señaló el conductor, calificando la información como "un secreto a voces".

Gimena Accardi, Andrés Gil, Nicolás Vázquez y Cande Vetrano

Si bien en un principio los rumores apuntaron erróneamente a Day Fernández, compañera de elenco de Vázquez, De Brito fue categórico: "La infidelidad fue de Gime hacia Nico". Presionado por su panel, deslizó que el tercero en discordia sería "un compañero de trabajo", y Yanina Latorre sumó más leña al fuego al remarcar que ese hombre, además, "es casado" y que "todo indicaría que siguen" juntos con su actual pareja. En este contexto, las especulaciones se posaron sobre Andrés Gil, protagonista de En otras palabras, la obra que Accardi comparte en escenario bajo la dirección del propio Vázquez. La cercanía laboral entre ambos alimentó las versiones.

Lo llamativo es que casi en simultáneo, trascendió que Gil y Cande Vetrano no estarían atravesando su mejor momento como pareja. Según reveló Pepe Ochoa en el mismo ciclo, en el entorno de la actriz comenzaron a notar actitudes diferentes a las de otros años. "Durante años, en los cumpleaños de los dos, ella subía fotos de ambos, y este año no subió nada", remarcó el panelista. Aunque el actor publicó un tierno mensaje por el cumpleaños de Vetrano -"La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana. Felices 34 mi amor"-, la respuesta de Cande fue más escueta: apenas un "te amo".

Andrés Gil y Cande Vetrano fueron papás hace poco

Además, días atrás, la actriz compartió imágenes de un viaje a Nueva York en el que casi no apareció Gil, salvo en una foto final, a un costado. Las señales en redes sociales alimentaron los rumores de crisis, pero no es la primera vez que la pareja enfrenta comentarios de este tipo. A principios de julio, cuando también se vinculó a Gil con Accardi, el actor decidió cortar con las versiones compartiendo una imagen de Vetrano en sus redes y destacando su participación en la serie de Amazon Prime sobre Menem. "¿Acaso se estrenó la mejor serie del año?", escribió orgulloso, junto a una postal de la ex casi Ángeles junto a la televisión y sosteniendo un champagne.

El último gesto de Andrés Gil en medio de los rumores de infidelidad

El gesto fue replicado por Cande, que compartió la publicación, algo que muchos interpretaron como un mensaje de unidad. Por ahora, ni Gil ni Vetrano hicieron declaraciones públicas sobre la supuesta crisis ni sobre los rumores que señalan al actor como el hombre que habría estado vinculado sentimentalmente a Gimena Accardi. Mientras tanto, la separación de Vázquez y Accardi continúa acaparando las redes sociales y sumando derivaciones inesperadas.