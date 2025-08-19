Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi: "Te hacés cargo de nuevos nenes solo por venganza a tu familia"

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras un contundente posteo de la empresaria en su cuenta de X. La mediática acusó al delantero de Galatasaray de incumplir con la cuota alimentaria de sus hijos, desatender fechas claves como el Día del Niño y hasta de priorizar el gasto en "otros chicos" antes que en su propia familia, en clara referencia a los hijos de Eugenia "La China" Suárez. "Fue el Día del Niño... Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir", disparó Wanda en un descargo que rápidamente se viralizó.

El contundente posteo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

La conductora también lo acusó de desinteresarse en los gestos mínimos hacia sus hijos: "Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. Ah, pero el nombre escrito que no falte en las zapatillas o remera para el show". El posteo fue subiendo de tono al referirse a las responsabilidades económicas del futbolista. "No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc; es violencia. Después reclamás tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones", escribió, denunciando que Icardi lleva diez meses sin pagar la cuota alimentaria ni la obra social de sus hijos.

Mauro Icardi junto a La China Suárez y los hijos de la actriz

En otro tramo, Wanda lanzó una dura acusación vinculada al presente personal del delantero: "Como si fuera poco, te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo hacés solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGÁS". La empresaria también cuestionó al entorno legal que, según ella, permite esta situación: "¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono?". Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre , que hay gente muy digna que no pide pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tiras en colegios de nenes que no son tu responsabilidad".

Wanda Nara está en todos los detalles de sus hijos

Por último, dejó en claro que sigue sosteniendo a sus hijos con su propio trabajo: "Para que sepan, el pago del colegio de mis tres hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente y en Europa lo pagué muchas veces desde mi sociedad, de la cual soy socia única. Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar, no lo hacen por la falta de pago: lo hacen por el abandono o reemplazo, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, pero a ellos en sus días, NADA".