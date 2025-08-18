Un integrante de Airbag destrozó a Homo Argentum de Francella: "¡Rata moral!"

La última película protagonizada por Guillermo Francella, Homo Argentum, que pretende ser un retrato satírico de las múltiples caras del "ser argentino", ha sido duramente criticada por su representación de los curas villeros, un sector que trabaja incansablemente en las comunidades más vulnerables del país. Entre los detractores más enfáticos está Gastón Sardelli, bajista de la banda Airbag, quien no dudó en calificar la obra como un ataque mezquino y carente de ética.

" Es muy de envidioso pegarle a un cura villero . Re de gente que no se banca que existan personas que tengan una vocación de servicio comunitario. Bastante normal entre la gente que solo piensa en la guita y que la existencia de otro que no sea de su condición lo expone en su condición de rata moral", disparó Sardelli en sus redes sociales, desatando una ola de apoyo entre sus seguidores y otros usuarios.

Guido, Patricio y Gastón Sardelli

La controversia se centra particularmente en una escena donde Francella interpreta a un cura villero que, dirigiéndose a los más humildes, les dice: "Ustedes no son pobres, pobres son los que no tienen la presencia de Dios". Este fragmento es una burla insensible hacia el trabajo de los sacerdotes comprometidos con las comunidades más desfavorecidas, quienes enfrentan diariamente problemáticas como el hambre, la violencia y la exclusión social.

El sacerdote Francisco "Paco" Olveira, integrante del grupo Curas en Opción por los Pobres, no tardó en expresar su indignación ante esta representación. En diálogo con Conflicto de Intereses por Radio 10, Olveira fue categórico: "Nunca se me ocurriría decirle a la gente que lo importante es el hambre de Dios y no el hambre del cuerpo, porque las dos cosas van unidas. Justamente porque creo en Dios, creo que nadie tiene que pasar hambre en esta tierra".

Francella en Homo Argentum

Olveira también subrayó que esta visión tergiversada no representa a los curas villeros ni su labor en los barrios: "Estamos ahí para luchar junto a ellos por la liberación, como decía Carlitos Mujica". Y añadió una frase contundente que sintetiza su postura: "Si doy pan a un pobre me llaman santo, si pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista".

El sacerdote también aprovechó para criticar ciertos discursos religiosos que minimizan la pobreza material: "Es cierto que hay curas, lamentablemente, y sobre todo pastores evangélicos que dicen 'ustedes son ricos a los ojos de Dios'. Jesús en eso fue muy claro: su gran enemigo fue el dinero, el no compartir lo que es de todos".

En redes sociales, las palabras de Sardelli resonaron con fuerza y generaron una avalancha de comentarios en apoyo. Usuarios destacaron la importancia del trabajo comunitario y cuestionaron la superficialidad del mensaje transmitido por la película: "Incluso para armar el sketch, tienen que reconocer-dar por sentado la cercanía de compartir la mesa con el otro, esa vocación de servicio del que es un seguidor de Jesús. Fantasean con la falta de respeto pero es una fantasía del que nunca pisó un barrio ni compartió una milanesa en su vida", señaló un usuario.

Otro comentario apuntó directamente al trasfondo social de este tipo de ataques: "Es un reflejo de la envidia y también de una defensa del propio egoísmo 'atacar' lo que muestra que otra forma de vivir es posible. En vez de cuestionarse, buscan destruir al que expone sus miserias".

Patricio y Gastón Sardelli

El guión de Homo Argentum lejos de profundizar en las complejidades del ser argentino, parece limitarse a una serie de estereotipos simplistas y ofensivos. Las mujeres son reducidas a meros decorados o figuras manipuladoras; los ricos son caricaturizados como seres sin escrúpulos; y el mundo del arte es presentado como cínico y calculador. Pero lo que más indignación ha generado es la representación del cura villero, una figura que encarna la lucha por la justicia social en los sectores más postergados.

Mientras tanto, Gastón Sardelli recibe apoyo por su postura crítica: "Me parece súper esperanzador que un pibe como vos y con llegada a público juvenil dé estos mensajes. ¡Seguí así, te felicito!", escribió una seguidora. Otros destacaron la coherencia del músico con el mensaje social que Airbag ha transmitido a lo largo de su carrera: "¡¡Si Gasty!! Y lxs que comentan que 'no te metas en esa' ¿hace cuánto siguen a Airbag? ¿Escuchan las letras? Toda la vida hablaron de temas sociales e importantes".