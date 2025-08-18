Pesky, el humorista que desafía a la casta política: "La venganza de los pobres es reírse de los poderosos"

Los que tengan la oportunidad pueden escucharlo en Radio 10 y mirarlo en Carnaval stream. Pesky es imparable. Desde 2010 trabaja imitando a personajes de la política con un desparpajo y una seguridad que sorprende -y hace reír- pero también reflexionar sobre lo grotesco de los funcionarios que conducen los destinos de nuestra bendita patria.

Francisco Pesky se define a sí mismo como humorista e imitador pero lo cierto es que desde muy chico pisa todo tipo de escenarios: a sus 12 años formó una banda tributo a The Beatles (la banda de sus amores) y ya desde ese momento supo que el goco y el placer estaba allí.

Pesky en exclusiva para BBN

Lejos de soltar el acelerador de su carrera, pone quinta a fondo y canta vale cuatro con Libertland, una obra de teatro que propone correr el riesgo de bucear en las profundidades de la palabra libertad, ese concepto tan denostado por el gobierno ultraderechista de Javier Milei que hoy parece cobrar un nuevo significado.

En una profunda charla con BigBang , Pesky se anima a confesar sus secretos mejor guardados sobre la construcción de sus personajes, habla sobre la importancia de los y las amigas para su carrera profesional, cuenta qué cosas lo hacen reír, reflexiona sobre el desfinanciamiento de la cultura popular y responde la pregunta del millón: por qué todavía no imitó al presidente de las fuerzas del cielo.

Libertland, la obra de teatro de Pesky

¿Cómo hacés para componer tus personajes? ¿En qué te inspirás?

Generalmente hago grotesco de los personajes. No es solamente la imitación, es más que nada la voz, lo que trato de sacar, pero después el personaje va creciendo. Si lo voy a hacer a (Miguel Ángel) Pichetto que a veces suele decir algunas barbaridades. Entonces tengo que decir el doble de barbaridades para que suene gracioso. Yo vengo de la radio donde lo más importante es la voz. Después en el streaming o la televisión, ya es otro plan. Tenés que saber usar mejor el cuerpo, los gestos, la cara. El que es un capo en eso, por ejemplo, es Martín Bossi.

Te tomás muy en serio el humor y la construcción de tus personajes...

Sí. Para mí el humor es de las cosas más importantes que hay en la vida. Hay ciertos temas por ahí que son complejos, tienen que ver con la parte más triste de la vida, que únicamente se pueden hablar desde el humor. Es una forma de canalizarlo, de poder expresarlo: hay veces en las que uno no puede hablar seriamente de algunas cosas y a través del humor uno puede hablar de cualquier cosa, de todo. Lo cual no significa que no haya ciertas responsabilidades... Si yo trabajo en un medio de comunicación masivo, tengo que tener ciertos cuidados. Si hablo con tres amigos tomando una cerveza, está permitido casi cualquier tipo de humor, el humor negro, el humor absurdo, porque es una forma de hablar de todos los temas.

¿Pensás que hay algo diferente entre reírte de un poderoso, de reírte de alguien que tenga mucha autoridad que alguien que tal vez no, que forme parte de un colectivo que es históricamente discriminado, por ejemplo?

Hay veces que la única venganza que tenés es reírte de ciertas personas que toman decisiones... no tenés otra venganza. Dicen que la venganza de los pobres es reírse. Me gusta eso.

¿Te pareció algún personaje más difícil de componer que otro? Milei por ejemplo... ¿Por qué todavía no lo satirizaste?

Todo el tiempo me pasa. Hay personajes que quiero hacerlos y no me salen. Con Milei me pasa que por un lado no me sale también la imitación, todavía no no le saqué bien el registro de voz, la forma, la cadencia que tiene el de hablar, tampoco lo practiqué tanto y también, por otro lado, es difícil hacer un grotesco de alguien que ya es grotesco. Él hace o dice las cosas que diría un imitador. Entonces redoblar esa apuesta no sé dónde termina.

Pesky en exclusiva para BBN

¿Y la corrección política juega o no juega?

Depende qué llamemos corrección política. Para mí en el humor vale todo, siempre depende del ámbito. En la corrección política es lo mismo. Si yo estoy en un ámbito cerrado donde no estoy transmitiendo a ningún lado, como puede ser un teatro, bueno, no se puede jugar mucho más. Si estoy saliendo para, Carnaval Stream o Radio 10 o las radios donde trabajé... tampoco que me ando cuidando mucho. (Risas)

¿Has sufrido alguna represalia de alguien que levante un teléfono y diga, 'Che, este pibe me está imitando, ¿qué onda? Bajalo'...

No, te diría que todo lo contrario. Se cumple el axioma ese de 'no importa que hablen mal de vos, lo importante es que hablen'... Bueno, 'lo importante no es que te imiten, sino cómo hacen la imitación'. Buchón y vigilante no voy a ser nunca... pero más de un político se ha contactado conmigo para pedirme que, por favor, lo imite.

Gente de todos los palos, peronistas, antiperonistas, del PRO, libertarios me han escrito y me preguntaban, 'Che, ¿no te sale hacerme?' Les gusta escucharse o que los interpreten, no importa cómo, pero que estén ahí. Yo creo que también si te imitan, es importante porque ya creciste en nivel de popularidad.

¿Vos de qué te reís? ¿Sos el "payaso" de tu grupo de amigues?

Me río de cosas repavas que me pasan durante el día como pisar un sorete o una baldosa floja. Dentro de mi grupo amigos hay muchos payasos. De hecho hay un dato muy curioso y es que hice gerente de infantes, primaria, secundaria, CBC con uno de mis mejores amigos con Nacho Julián, que es otro imitador que ahora trabaja en en Radio Mitre y laburamos muchos años juntos, donde hacíamos dupla. Laburamos juntos en Radio Mitre, en Radio 10, en C5N y después nos fuimos dividiendo porque fuimos agarrando laburos distintos. También me causa mucha gracia este como a todo el mundo los videos que aparecen en Instagram dando vueltas. Me río de lo que se ríe la gente.

¿Y tus referentes quiénes son?

Siempre me gustó mucho Todo por 2 pesos, (Diego) Capusotto, Cha Cha Cha antes, el humor absurdo siempre me llamó mucho la atención. Algunas cositas que veía de los Monty Python me causaban mucha gracia y después yo con la edad que tengo también crecí viendo Video Match, que eran todos los personajes de Tinelli y con eso me estallaba, me cabaga la risa. Desde Midachi al de Les Luthier, con los dos me cago de risa.

¿Pensás que hay un humor más de élite por ejemplo la diferenciación entre Midachi al de Les Luthiers?

No, me parece que son dos formas distintas de hacer reír. Es como el que toca la guitarra y toca rock and roll, otro que toca heavy metal, están haciendo música. O sea, hacen reír de formas distintas, hacen música de formas distintas, esto es lo mismo.

Vos sos músico también...

Amateur. Siempre estuve ahí caminando por el lado artístico, siempre me gustó tocar la guitarra, a los 12 años me regalaron la primera guitarra, tomé clases, tenía una banda donde hacíamos covers de los Beatles. Teníamos 12, 13, 14 años y nos contrataban para fiestas... éramos unos mini Beatles. Esta fue mi primera aproximación a que me paguen por hacer algo artístico; nos causaba mucho placer, me acuerdo, ir a hacer esos shows y después la banda siguió tocando, son mis amigos de toda la vida.

¿Pensaste en algún momento de tu vida que te iban a pagar por lo que estás haciendo? ¿Cuándo fue ese momento clave que dijiste, 'Bueno, voy a vivir de esto'? Me acuerdo patente, fue en el año 2010, el año del Mundial de Maradona técnico en Sudáfrica que por un video en en YouTube que sube mi amigo Nacho, lo vio un productor de Radio Mitre en ese momento y me convocó para laburar ahí.

Me acuerdo del programa de Ernesto Tenembaum (El Club de la Tarde), gran programa que duró tres años, empecé ahí a hacer algunas participaciones de humor y a partir de ahí no paré más. Y empezaron a pagar haciendo invitaciones a partir de de ese año del 2010.

Para mí era un flash, imaginate... Yo trabajaba en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, estaba estudiando música y un día me llamaron de Radio Mitre, caí a Radio Mitre para mirar como entrar a la NASA... Y ahí arranqué.

¿Te gusta lo mediático, la exposición?

No, no sé si me gusta lo mediático, no me muero de ganas de salir en LAM (ríe).Tampoco que soy superceloso en mi vida privada, pero lo que quiero mostrar lo muestro y lo que no hay cosas que que por ahí, ¿viste? prefiero guardarlas, dejarlas para los íntimos. Por suerte igual no soy tan famoso ni nada por el estilo.

Hablando de fama, ahora también te subís a las tablas, tenés una superobra de teatro, Libertland .

Estoy recontento. El año pasado junto con Guadalupe Cuevas y Laura Pendás, nos juntamos los tres y dijimos, 'Che, ¿hacemos una obra de teatro?' Y bueno, con Guadalupe escribimos una obra que se llama Libertland, que busca indagar en el significado de la palabra libertad, que está tan de moda ahora.

Lo que hacemos ahí son imitaciones, personajes, un poquito de música y los personajes de Guada, que es una actriz de la reputa madre y toda la parte audiovisual que está manejada por Laura, que hizo toda la parte artística. Es una obra muy divertida, donde hay mucho humor y este donde hay mucha actualidad.

💣Bombita. El jueves 21 de agosto en el Teatro Municipal Coliseo Podestá (calle 10 n.º 733 entre 46 y 47, de la ciudad de La Plata)

¿Cómo ves al resto de tus colegas con la desfinanciación en la cultura? ¿Cómo estás viviendo esa realidad y cómo ves la realidad de otres?

Mal, mal. No es solamente que impacta en la cultura, parece que todo el mundo se da cuenta que está viviendo peor. Hay un porcentaje de la sociedad que dice, 'Tenemos que atravesar esto para después estar mejor'; y hay otro sector de la sociedad -en donde estoy yo- que piensa que no hace falta pasarla tan mal... no hacía falta esto, que nos caguemos tanto de hambre, que la mitad del país gane menos de 700 lucas, no está bueno lo que está pasando.

¿Por qué pensás que hay un ataque al Instituto Nacional del Teatro o a la cultura popular argentina?

La línea ideológica que está gobernando hoy la Argentina es una línea que considera que la cultura tiene que autofinanciarse o rebuscársela por su cuenta y que no tiene que recibir ningún apoyo por parte del Estado. A mí me gusta que el Estado se meta en la cultura y apoye a los artistas, no solamente para que el artista se desarrolle, sino para que lo que hace el artista llegue a mayor cantidad de gente y que no llegue nada más que al que la puede pagar.