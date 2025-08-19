Gimena Accardi rompió el silencio tras haber sido acusada de infiel: "Soy la responsable de haberse mandado una cagada"

La separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, una de las parejas más queridas de la escena artística argentina, sumó un nuevo capítulo luego de las explosivas declaraciones de Ángel de Brito en LAM, donde aseguró que una infidelidad de la actriz fue el detonante de la ruptura. "Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", afirmó el periodista, calificando la información como "un secreto a voces".

En medio de la ola de rumores que apuntaron directamente a Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi en En otras palabras y pareja de Cande Vetrano, la actriz decidió enfrentar públicamente las versiones. Lo hizo este martes en el streaming de Olga, donde protagonizó un descargo de casi 8 minutos en el que habló desde el dolor, la angustia y también con una dosis de crudeza y autocrítica. "Ya teníamos previsto que yo esta semana y la que viene venía a compartir el programa con ustedes, así que acá estoy, en mi trabajo, como corresponde y como estaba pactado. Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal", destacó.

Y siguió: "Pero también siento la necesidad de hablar y de aclarar un par de cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta". Accardi admitió que, en sus 18 años de relación con Vázquez, cometió un error que derivó en dolor: "Sí, en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró los ojos, me dijo 'yo te sigo amando, esto vos no te define'. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis ya hace un año, no es el causante de esto, aunque sí fue un poco el detonante".

Gimena Accardi rompió el silencio en Olga

La actriz se mostró tajante al desmentir que el supuesto tercero en discordia sea alguien del medio, como se había especulado en las últimas horas. "Con la persona que se me vincula quiero decir que es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia y eso sí necesito que frene", resaltó. Además, a lo largo de su descargo, Accardi volvió varias veces sobre el mismo punto: la diferencia entre un error personal y el relato mediático que, según ella, exageró y tergiversó la situación. "Me puedo hacer cargo de una infidelidad que cometí, pero no me puedo hacer cargo de la persona con la cual se dice. Fue un desliz total, una idiotez de la cual estoy arrepentida, pero soy humana, básica y cometo los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años", confesó.

La actriz intentó despejar los rumores y llevar claridad en medio de la tormenta mediática

La actriz también agradeció la actitud de Vázquez, a quien definió como "un señor" que eligió no alimentar rumores. "Hace dos meses él se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta y cuando nos separamos empezaron a decir que era por él y que estaba enamorado de su compañera de trabajo. Pobre, se la está ligando de rebote. Y él cerró la boca y me cuidó. Eso se lo agradezco", dijo. Hacia el final, Accardi pidió respeto para las familias que están siendo nombradas sin pruebas y buscó darle un cierre al tema: "Esta es la verdad de la que me puedo hacer cargo. De lo otro no, porque no es verdad y hay una familia sufriendo que no tiene nada que ver".

Y sentenció: "Por favor pido que eso se frene. Si quieren, línchenme a mí, pero no sigan ensuciando a gente inocente. A Nico lo amo y nos seguimos amando. Él entendió y perdonó, entre nosotros está todo bien y nunca él va a hablar mal de mí. No van a escuchar otra cosa de su boca más que esto que estoy diciendo yo y lo mismo de mí. Seguramente cuando salga estarán los medios esperándome y voy a repetir esto mismo. Quisiera darle el cierre a esto, sigan puteando, espérenme en la puerta de Olga y escúpanme todas las mañanas, soy esto, esta es la verdad y es de la que me puedo hacer cargo, de lo otro no me voy a hacer cargo porque eso sí que no es verdad".

Admitió un "desliz" pero negó de manera categórica las especulaciones mediáticas.

Con estas palabras, la actriz intentó despejar los rumores y llevar claridad en medio de una tormenta mediática que la puso en el centro de la escena. Admitió un error doloroso, pero defendió con firmeza su verdad y el vínculo de amor y respeto que, aseguró, seguirá uniendo a ella y a Nicolás Vázquez más allá de la separación. "Por favor pido que eso se frene porque hay una familia sufriendo del otro lado que está siendo manchada y que no tiene nada que ver en esto, gracias", cerró.