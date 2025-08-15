María Becerra reaccionó a su beso con Valentina Zenere para En el Barro y se puso nerviosa: "Es fuertísimo"

María Becerra y Valentina Zenere desataron una verdadera revolución en las redes sociales tras protagonizar una escena hot en la serie En el Barro, el esperado spin-off de El Marginal. El beso entre ambas artistas no solo sorprendió a los fanáticos de la ficción, sino que también generó reacciones inesperadas por parte de las protagonistas.

La serie, que se estrenó recientemente en Netflix, promete una trama llena de acción, drama y momentos intensos dentro de la cárcel conocida como La Quebrada. Sin embargo, fue la química entre María y Valentina lo que robó la atención de los espectadores, especialmente en una escena donde sus personajes se encuentran cara a cara y terminan fundiéndose en un beso cargado de tensión y sensualidad.

María Becerra y Valentina Zenere en la escena más comentada de la serie

Becerra, quien debuta como actriz en esta producción, no pudo ocultar su nerviosismo al hablar sobre el momento: " ¡Ay Dios! Es fuertísimo ", confesó exaltada en una entrevista reciente. "Cuando estás ahí interpretándolo, todo parece normal, pero después, al verlo... ¡Ay Dios!". A pesar de su reacción inicial, la cantante aseguró que durante el rodaje se sintió cómoda: "No me sentí ni rara ni incómoda en ningún momento".

Por su parte, Zenere, quien ya tiene experiencia en producciones internacionales como Élite, se mostró más relajada al referirse al beso: " Es un besito igual, está bien ", comentó con naturalidad. La actriz destacó el trabajo en equipo y la importancia de contar con una coach de intimidad durante las escenas más delicadas: "Con María todo bien. Siempre está bueno charlar, pero cuando tenés todo pactado dejás que fluya para no estar robotizado en la escena".

En el Barro sigue la historia de cinco mujeres en situación de encierro que forman un vínculo especial tras un accidente mortal mientras eran trasladadas a prisión. La serie promete momentos oscuros y emocionantes que exploran temas como la corrupción y las luchas de poder dentro de La Quebrada. Sin embargo, el beso entre María Becerra y Valentina Zenere ya se posiciona como uno de los momentos más comentados de la serie que por ahora es la más vista de Argentina.