Amores, escándalos y canciones eternas: Shakira y Antonio de la Rúa, el reencuentro que encendió los rumores de reconciliación

Catorce años después de haber puesto fin a una de las historias de amor más recordadas de los 2000, Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos cenando juntos, y las redes sociales estallaron con rumores de reconciliación. El video viral que circula en TikTok los muestra compartiendo mesa en un restaurante, nada menos que en compañía de los hijos de la colombiana, Sasha y Milan, y su hermano Tonino, lo que refuerza la idea de que el vínculo entre la cantante y su ex va más allá de lo cordial.

La escena llegó pocos días después de que Shakira sorprendiera en su show de Tijuana al cantar "Día de enero", aquella balada que le dedicó a Antonio durante los 11 años que estuvieron juntos. Antes de interpretarla, la artista advirtió: "Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa qué pase, están ahí". ¿Mensaje cifrado? Para muchos, sin dudas. Los primeros indicios del acercamiento comenzaron en 2024, cuando usuarios detectaron que el empresario argentino le dejó un sugestivo "like" en un posteo del Día de la Madre. Con él separado y desde entonces, las especulaciones no pararon.

En marzo de este año, durante el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, el vínculo se hizo aún más evidente: la familia De la Rúa tuvo fuerte presencia en el show que Shakira dio en Buenos Aires. Allí no solo se vio a Aíto de la Rúa con su pareja, Calu Rivero, y sus hijos, sino también a Zulu, la hija adolescente que Antonio tuvo con la modelo Daniela Ramos. La joven fue parte de "la manada", ese grupo selecto de fans que acompaña a la cantante en su entrada al escenario. Las redes de la familia De la Rúa se llenaron de imágenes de las niñas con Shakira en el backstage, cantando a todo pulmón sus clásicos. Las pruebas de la buena sintonía estaban a la vista.

Shakira y Antonio de la Rúa

Según Guido Záffora, la relación se reavivó en 2024 en una cena íntima en Miami. Desde entonces, Antonio y su hermano Aíto habrían comenzado a colaborar en la organización de la gira latinoamericana de la cantante. Incluso, Shakira habría tanteado la posibilidad de que Antonio vuelva a convertirse en su manager internacional. El dato no es menor si se recuerda que, al separarse en 2011, Shakira declaró que seguirían trabajando "codo a codo". Sin embargo, lo que siguió fueron años de batallas judiciales, con demandas millonarias cruzadas y acusaciones de traición que no terminaron bien para el bolsillo de la cantante.

Infidelidades, dinero y demandas: la historia de la separación entre Shakira y Antonito

Shakira supo mantener una relación entre el 2000 y el 2011 con Antonio de la Rúa que finalizó a raíz de las infidelidades de ambos. Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos durante 11 años, desde 2011 hasta su separación en 2022: la pareja se conoció en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en el verano del 2010, donde vivieron un affaire. Sin embargo, por aquella época la artista de Barranquilla aún estaba en pareja con el hijo del difunto ex presidente.

Al mismo tiempo, por aquel entonces también apareció una joven llamada Marina Gallo que aseguró que durante los últimos seis años de la relación de "Antonito" con la cantante había sido la amante del hijo de De la Rúa. Según el relato de Marina Gallo, el empresario argentino salió con la cantante y con ella misma a la vez hasta que Shakira se enteró, se hartó y decidió dejarlo por el defensor del Barcelona.

Antonio de la Rúa mantuvo una relación con la modelo colombiana Daniela Ramos, la cual inició tan pronto como la cantante cortó con él. Con ella tuvo dos hijos y se separó años atrás. Durante su relación, Antonio y Shakira generaron todo tipo de polémicas. Una de las más recordadas es, tal vez, cuando el hijo del ex presidente protagonizó en 2001 el videoclip musical del tema "Underneath Your Clothes" junto a la colombiana.

Antonio de la Rúa y Shakira fueron pareja durante más de 12 años.

En aquella oportunidad, la secuencia no fue la que generó las críticas y cierto repudio de parte de la sociedad, sino el contexto en la que salió a la luz. Ese mismo año, Fernando de la Rúa tuvo que renunciar a su cargo a raíz de la crisis social, política y económica en la que estaba sumergida la Argentina que terminó con más de 30 muertos y más de 400 heridos producto de medidas como el "megacanje" o el "blindaje", que derivaron en el "corralito".

Pero no todo fue drama durante la relación entre ambos. De hecho, le dedicó "Día de enero" al hijo del difunto ex presidente, tema que cumplió 16 años a comienzos de este 2021. "Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz", así empieza el tema de Shakira, uno de los más populares y el clásico favorito del público argentino. El tema está incluido en "Fijación oral vol. 1?, álbum lanzado en 2005 con éxito gracias a hits globales como "La tortura", junto a Alejandro Sanz.

En la frase "si yo te digo '¿cómo dices?', tú aún dices '¿qué decís?'" está resumido el amor que le tenía la colombiana a Antonito y agrega: "Y lloras de emoción, oyendo un bandoneón", en referencia a la severa crisis económica que dejó en Argentina Fernando de la Rúa. Cabe recordar que la pareja había anunciado su separación en 2011 a través de un comunicado en el que adelantaban que seguirían trabajando "codo con codo". "Seguimos siendo socios en nuestra vida empresarial y profesional (...) Antonio seguirá llevando mi negocio y los intereses de mi carrera como lo ha hecho siempre. Nuestra amistad y relación es inquebrantable", decía entonces la artista colombiana.

Shakira se mostró en una cena con Antonio de la Rúa

Pero la amistad se quebró y comenzaron los problemas. Poco después del anuncio de la separación, Shakira inició su noviazgo con Piqué, desatando los rumores de infidelidad. Tras la ruptura sentimental con De la Rúa llegó la profesional, y con ella los litigios. En 2012 el empresario intentó congelar los bienes de una cuenta bancaria de la cantante en Suiza, pero un juez de Ginebra denegó la solicitud. También presentó una demanda en Los Ángeles, alegando que había ejercido como consejero de negocios de su novia.

Por aquel entonces, el hijo de De la Rúa sostuvo que le correspondía un compensación económica en base a un acuerdo oral que habían hecho en 2004. Aquel proceso tampoco prosperó. Entre cruces de denuncias, Antonito volvió a demandar a su ex en Nueva York, donde le exigió el pago de una suma en compensación por su trabajo de dirección y mercadeo en su carrera musical. "Él realmente no quería hacer esto, pero ella no le dejó otra opción", admitió su por entonces abogado.

Hubo rumores de infidelidades, terceros en discordia y hasta un videoclip juntos en 2001

De acuerdo con la denuncia, pedía que se le entregara su porción de las ganancias "pasadas y futuras" obtenidas en la operación musical de la cantante, asegurando que él había sido "el principal arquitecto del equipo de manejo y plan de negocio que colocó a Shakira en el camino al éxito financiero". La artista, que en 2011 había reconocido que Antonio de la Rúa fue su "socio" y consejero, negó cualquier vínculo comercial con su antigua pareja sentimental. Además, contraatacó demandándolo en las Bahamas, acusándole de, supuestamente, haberse apropiado, sin su consentimiento, de 6,6 millones de dólares.