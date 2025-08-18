Infidelidad, bronca y un tercero en discordia muy cercano: "Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con un compañero"

Semanas atrás, Nico Vázquez y Gimena Accardi, una de las parejas más queridas y longevas del ambiente artístico argentino, anunciaron su separación tras 18 años juntos. Desde que se conocieron, cuando Gimena tenía 22 y Nico 28, compartieron todo: éxitos, duelos, escenarios, pérdidas y reconstrucciones. Se acompañaron incluso en los momentos más dolorosos -como el trágico fallecimiento de Santiago Vázquez, hermano del actor- y lograron lo que pocas parejas logran: combinar amor, trabajo y amistad en una misma vida compartida. Pero el desgaste del tiempo, los cambios personales y el crecimiento individual también hacen lo suyo.

En este contexto, Ángel de Brito en LAM salió a dar detalles del detrás de la ruptura: "Se acuerdan que cuando nos enteramos, lo llamé a Nico en vivo, habló acá, contó, que la quería mucho y bla, bla bla... Pero finalmente, Nico Vázquez comprobó Gimena Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una relación que llevaba un tiempo largo. Lamento informarlo porque yo los quiero mucho a los dos. Esto se va a saber igual, porque hay otros involucrados en todo esto que también ya saben la noticia. Ya hay periodistas que también tenían la noticia, pero este es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena", contó.

Y agregó: "Gimena no creo que tenga problemas porque es una chica inteligente en en contar qué fue lo que pasó. Ella contará con más detalle su historia también, porque es una historia que involucra a los dos. El tema es que Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver, se enteró. Ellos venían ya mal igual hace mucho tiempo, como un año. Nico creo que lo contó acá y Gimena también lo hizo público, pero en cierto momento de de este último año de crisis, él empezó a notar otras cosas que que no eran la crisis del desgaste. No voy a precisar las fechas, pero en determinado momento se dio cuenta que había otra persona en la vida de Gimena y finalmente se lo comprobó".

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

De acuerdo con De Brito, la carga probatoria era tal que "ella se lo admitió" a Nico. "Gente del entorno del teatro de él y de ella lo lo saben todo esto, no es que estoy contando, es un secreto a voces. De hecho, yo hoy empecé a preguntar porque también leí que se había separado la chica que trabaja con él, Day Fernández, que también lo sabíamos hace dos semanas. Hay muchas especulaciones, Nico dice que no, habló con Yanina y le dijo que que nada que ver".

En esa línea, Yanina Latorre también aportó lo suyo: "Yo hablé un montón. A mí esto ya me lo había adelantado Nico, no con tanto detalle y yo no profundicé en las preguntas porque lo vi muy golpeado. Una noche que hablamos como hasta las tres o cuatro de la mañana y me aseguró tanto lo de Day, su compañera de teatro y de la manera, por quien lo juró que entendí que eso es una boludez, me dijo ´Yani yo los conozco. Y no vamos a bailar públicamente abrazados´. No hay historia, en realidad la historia es del otro lado".

De Brito incluso aseguró que a Vázquez le llegaron "fotos" que revelarían la infidelidad de Gimena y que el tercero en cuestión sería alguien de su entorno laboral inmediato: "El problema está ahí, en el tercero. Ella lo admitió, más allá de todo, lo admitió. Trabajan juntos y Nico dirige la obra". El conductor evitó dar un nombre, pero deslizó: "Es alguien del medio que también conocemos". Yanina, por su parte, lanzó: "Es casado". Con semejantes versiones, la separación entre Vázquez y Accardi no solo quebró la ilusión de la pareja más sólida de la farándula, sino que también reconfiguró el mapa sentimental del espectáculo.

De inmediato, los rumores apuntaron a un nombre: Andrés Gil, compañero de Gimena en la obra En otras palabras y actual pareja de la actriz Cande Vetrano. Desde hace meses, Accardi y Gil comparten escenario bajo la dirección del propio Vázquez, lo que alimentó aún más las suspicacias en redes sociales. Sin embargo, Nico decidió ponerle un freno a las especulaciones con un mensaje directo y sin vueltas en diálogo con Puro Show (eltrece). "Andrés es un amigo mío, es compañero de ella, somos un tridente, nos acompañamos muchísimo. Soy el director de la obra, me toma por sorpresa", aseguró el actor, intentando disipar dudas las dudas.

Gimena Accardi y Andrés Gil comparten escenario en la obra teatral "En otras palabras"

Y disparó: "Están diciendo cosas que no son". De hecho, Nico había ido más allá con una reflexión sobre el show mediático que se desató tras el anuncio: "Parece que uno no puede tomar una decisión sana, siempre hay que encontrar culpables. Parece que una pareja siempre se tiene que separar por terceros". Así, entre versiones cruzadas, supuestas pruebas, rumores de terceros y desmentidas categóricas, lo único cierto es que el amor de casi dos décadas entre Nico Vázquez y Gimena Accardi llegó a su fin. Y aunque el telón bajó sobre la pareja, todo indica que la función mediática recién empieza.