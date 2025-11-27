Icardi festejó la caída del ex abogado de Wanda Nara y amenazó: "Uno por uno"

Si algo quedó claro en el último tiempo es que la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara tiene para rato. Pero, el futbolista no sólo va por todo contra su ex mujer, sino también por su entorno; es en este contexto que al conocerse sobre la detención de Nicolás Payarola, ex abogado de la conductora, él decidió expresarse en redes sociales con un mensaje donde destiló cierta venganza.

A través de redes sociales se difundió el video donde el letrado fue detenido en su domicilio por diferentes estafas. El delantero del Galatasaray no dudó en hacerse presente en sus historias de Instagram y hablar al respecto. Con el clásico meme del "Hermosa mañana, ¿verdad?" de Guillermo Francella, le sumó un filoso mensaje contra Payarola y la madre de sus hijas: "¿Cómo habían dicho? Cada uno tiene el abogado que se merece . Nunca estuve tan de acuerdo con esa frase". Y siguió, junto a tres emojis riendo: "Permitime dudar de lo de 'buenos abogados' y sobre todo, 'grandes seres humanos'".

A través de Instagram, Icardi festejó la detención de Nicolás Payarola

Dese Turquía, Icardi demostró estar muy pendiente de lo que pasa en Argentina y más sobre las personas que están cerca de sus hijas. Es así que siguió con el ataque: "Está lacra, estafador, acosador y ladrón, ¿es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno . Solo hay que sentarse a esperar".

Esto no quedó ahí, ya que a los pocos minutos subió una segunda historia, más específicamente la foto del abogado arrestado: "Qué paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre (Provincia) porque en Capital no tenía 'amiguitos' y terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo".

La venganza de Icardi: se ríe del abogado detenido y redobla la guerra contra Wanda

Para cerrar, acompañado por emojis de aplausos, escribió: "Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu 'mujer' y todos los cómplices ".

La noticia del arresto de Nicolás Payarola llega al día siguiente de que la Justicia declaró formalmente a Mauro Icardi como deudor alimentario, sumándolo al registro de padres morosos.