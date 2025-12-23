Icardi reaccionó de la peor manera ante los chats del ex abogado de Wanda Nara: "Macumbas, velas negras y sacrificios"

En las últimas horas trascendieron algunos detalles del peritaje al celular de Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara. Yanina Latorre reveló que no solo estaría comprometido por presuntas estafas, sino que además se habrían encontrado chats vinculados a supuestas brujerías con gallinas y a la contratación de algunos periodistas pagos. En este contexto, Mauro Icardi le dedicó unas palabras a través de sus historias de Instagram e incluso jugó con inteligencia artificial para recrear imágenes relacionadas con esas prácticas.

Según la conductora de SQP, "el tipo hacía brujerías, tenía una bruja que mataba gallinas. Hay muchos chats". Además, aseguró que estas prácticas estaban dirigidas principalmente contra Lara Piro, Gonzalo Montiel y Sergio Ocquiuzzo.

Mauro Icardi destrozó a Nicolás Payarola

Los movimientos de magia negra de Payarola llegaron a Icardi quien no dudó en salir al cruce: "Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la Justicia. Pero yo no me olvido. No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. De las amenazas, del chantaje, del miedo como herramienta. No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas ", comenzó su descargo en un intento de carta virtual.

Una vez más, el delantero demostró estar pendiente de las últimas noticias en torno al WandaGate y fue el primero en saltar tras conocerse la noticia de las brujerías: "Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad. Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios ", siguió.

Mauro Icardi apuntó contra Nicolás Payarola tras conocerse las prácticas de brujerías del ex abogado

Desde la casa de los sueños, Mauro se dedicó a ir contra el ex abogado de Wanda Nara en lugar de disfrutar de los días que tiene con sus hijas y le habló directamente a Payarola: "Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta. Nunca fuiste poderoso. Fuiste un payaso de circo jugando a oscuro , creyéndote temido, cuando en realidad eras miserable. Y ahora llega el encierro. Nueva cárcel, nueva 'casa', nueva realidad. Ojalá el silencio del encierro te devuelva todo el miedo que hiciste padecer a otros".

Lejos de quedarse ahí, el delantero del Galatasaray redobló la apuesta con una segunda historia, en la que amplió su enojo y apuntó directamente contra periodistas y operadores mediáticos: "Y a los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos. El escrache público es inevitable".

Mauro Icardi también apuntó contra los periodistas y lo que él llama "operadores "

Desde su enojo, Icardi demostró ser un tanto rencoroso: "Hoy todos se quieren disociar, hacerse los sorprendidos, mirar para otro lado. Pero fueron parte. Son cómplices. Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar. Y a los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria ", terminó.

Como cierre, el futbolista compartió un tercer posteo generado con inteligencia artificial, que terminó de sellar el tono oscuro del mensaje. En la imagen se veía a un hombre de pie en lo que parecía ser una celda, rodeado por un círculo de velas negras encendidas y gallinas y gallos blancos y negros.

Mauro Icardi jugó con IA para recrear a Parayola preso haciendo brujerías

Mauro no ve a sus hijas hace unas semanas ya que vive en Turquía, pero es más importante dedicarle unas palabras a Payarola y jugar con IA; De fondo, un enorme retrato con el rostro del propio Icardi dominaba la escena. El mensaje final era tan directo como provocador: "Cuando tocaste mi nombre, empezaste a cargar con tu propia sombra, Payarola. Que tengas unas felices fiestas encerrado, ni las gallinas te van a salvar ".

El descargo se completó con un video de Mauro Icardi jugando con unas gallinas dentro de un gallinero. Pero no se olvida que él también fue protagonista de videos donde se lo ve cazando junto a sus hijas, incluso fotos con las menores degollando conejos.