Icardi usó a la China Suárez para apuntar contra los "trolls" de Wanda Nara: "¡Despiértense odiadores!"

La historia que comenzó como el "Wanda Gate" ya tiene segunda temporada confirmada: "La novela turca". Y, como toda buena telenovela, hay protagonistas, villanos, amores, odios y, ahora, hasta un supuesto "ejército virtual" dedicado a sembrar caos en redes sociales. Mauro Icardi encendió la mecha con un posteo ácido desde Estambul. El jugador del Galatasaray compartió una foto de su novia, Eugenia "la China" Suárez, tomando sol en bikini desde la piscina de su mansión, y lo acompañó con un mensaje en inglés que sonó a misil dirigido: "Good Morning. ¡Wake up Haters!" ("Buen día. Despiértense odiadores").

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su vida juntos en Estambul

El gesto no fue casual: en los últimos días, Wanda Nara fue acusada de tener un grupo especialmente dedicado a atacar digitalmente a Icardi y a su actual pareja. La China, lejos de esquivar el escándalo, recogió el guante: compartió la publicación de Mauro y sumó otra foto desde el calor turco, relajadísima, como si las bombas mediáticas fueran apenas fuegos artificiales de fondo. Mientras tanto, la realidad fuera de Instagram es menos colorida. Icardi sigue sin poder ver a las dos hijas que tiene con Wanda, mientras que Suárez aún mantiene roces con Benjamín Vicuña por el centro de vida de los chicos que comparten.

Sin embargo, nadie parece dispuesto a bajar el tono: cada movimiento suma un capítulo más a la serie que atrapa a medio país. El giro inesperado llegó con la aparición de Luciana Campill, presentada como testigo clave en la causa por violencia de género que Wanda le inició a Icardi. Su testimonio en Puroshow dejó a todos helados, pero minutos después se dio vuelta la tortilla: Fernanda Iglesias la señaló como la supuesta "organizadora" del ejército digital de haters de Wanda. Y no quedó ahí. A escena entró otra protagonista misteriosa: "La Marroquí", una mujer que vive en Ceuta y habla español a la perfección.

En audios que salieron al aire, se la escuchó coordinando ataques virtuales: Luciana: "Hola Nudita perdón porque justo estaba hablando con Wan... te hablé así justo re impulsiva... cuando me llamó Wanda te mandé mensaje". La referencia directa a la empresaria la dejó, al menos, como conocedora de la operación. La Marroquí, con su particular acento: "No, no, no, eso lo vamos a publicar, voy a preparar un video... vamos a mencionar a Galatasaray, vamos ya a muerte. Voy a estudiar la denuncia de Fifa. Como llegar o lo que sea".

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su vida juntos en Estambul

El plan parecía ir más allá de simples posteos: había menciones a ministerios, causas en Turquía, e incluso un target inesperado: L-Gante. Según el audio filtrado, el músico también quedó en la mira: "Jugó con ella... y nos da permiso de escracharlo directamente a Elián. Ya hemos conseguido lo que queríamos. Ahora tenemos que atacar a L-Gante". De esta manera, entre posteos en bikini, audios filtrados y un ejército digital que actúa "a muerte", la trama se vuelve cada vez más inverosímil.