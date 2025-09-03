La pareja de Benjamín Rojas explotó contra los fanáticos de Erreway: "No borré a nadie"

Lo que toda una generación esperaba sucedió y volvió a ver a Erreway arriba de un escenario en un nuevo tour por Argentina. El programa protagonizado por Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, que marcó a toda una generación en los comienzos de 2002, llegó con una gran puesta en escena musical donde la banda y cantantes hacen vibrar al público con la historia de los jóvenes adolescentes creada por Cris Morena.

El romance ficcional del actor de ojos celestes y la actriz que dio vida a Marizza Spirito volvió a enloquecer a los fanáticos, al punto que se entrometieron en la vida privada de los protagonistas: se puso en tela de juicio un gesto que la actual pareja de Rojas, que sin pelos en la lengua y cansada de que intenten dañar su relación, Martina Sánchez Acosta realizó un fuerte descargo en sus redes sociales donde dejó los puntos en claro.

La mujer de Benjamín Rojas fue atacada por los fanáticos de Erreway

Todo comenzó cuando la mujer del actor hizo llegar al staff de Erreway algunas tortas para que el equipo comparta y, como era de esperarse, las fotografías no tardaron en ser subidas a las redes.

Fue allí en la que un grupo de fanáticos señaló un detalle que no pasó desapercibido: ¿Dónde está Camila Colombo? Según los mensajes que dejaron los usuarios en Instagram, Martina Sánchez Acosta la habría recortado a propósito a la actriz como muestra de celos por su amorío en la ficción con Rojas.

El descargo de la mujer de Benjamín Rojas

Si bien la amante de la pastelería no es de llevar una vida pública, no dudó en usar sus redes para responder a los haters: " No borré a nadie . Hice este material con un par de imágenes que me enviaron ese día. Ni siquiera estaba yo", comenzó diciendo la empresaria gastronómica y continuó: "Ni siquiera saben lo que adoramos a Cami en esta familia, pero lo que sí saben es herir y me hieren con todo lo que escriben. No soy de palo".

No conforme con esto, fue al hueso contra los fanáticos de la ficción: "Tengo una pastelería. No tengo nada que ver con el imaginario colectivo de una novela, donde no saben distinguir realidad de ficción. Amo a mi pareja, que justo es un ídolo mundial".

Camila Bordonaba y Benjamín Rojas desatan la furia de Martina Sánchez Acosta

Acto seguido, respondió con ironía los comentarios en la que la ningunean y hasta la hacen sentir que no es merecedora del amor de su pareja de años: "Y sí, él se merece lo mejor", dijo Martina y cerró: "Me pone triste, córtenla un poco".

Cabe destacar que este descargo fue borrado a las pocas horas, así como ni Benjamín Rojas ni ningún integrante de Erreway se pronunciaron al respecto.