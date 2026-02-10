Persecución fatal: un policía murió tras ser embestido por ladrones que huían con una camioneta robada

La sirena, el ruido del motor y la adrenalina de una persecución que parecía una más. Pero en cuestión de segundos todo terminó en tragedia. El oficial de la Policía Bonaerense Alejandro Núñez, de 40 años, murió este lunes tras ser embestido por delincuentes que escapaban con una camioneta robada. La escena ocurrió en Villa Domínico y dejó a vecinos y compañeros paralizados. Todo comenzó en el cruce de Aristóbulo del Valle y San Luis, en Quilmes.

Allí delincuentes sustrajeron una Chevrolet Tracker y la denuncia activó el alerta al 911. Núñez, integrante de la división Motorizada, fue uno de los primeros en responder. Encontró el vehículo y comenzó la persecución. Durante más de siete kilómetros la moto policial siguió a la camioneta. El final llegó en la esquina de Pierres y la avenida Manuel Belgrano. Según las primeras reconstrucciones, los ladrones embistieron directamente al agente. El impacto fue brutal. Núñez murió en el lugar.

Otros móviles llegaron segundos después y la secuencia continuó con disparos. "Se produjo un enfrentamiento y hay dos detenidos", confirmaron fuentes de la investigación, a cargo de la UFI N°3 de Avellaneda-Lanús, dirigida por la fiscal Solange Cáceres. Los sospechosos, de 19 y 21 años, fueron capturados a pocos metros; uno de ellos resultó herido en un brazo y fue trasladado al Hospital Presidente Perón, fuera de peligro.

Los vecinos escucharon el estruendo sin entender qué pasaba. Micaela, hija del dueño de un auto estacionado en la esquina, describió la escena que quedó grabada en su familia: "Mi papá fue como un día cualquiera a comprar a la carnicería de la esquina, estacionó el auto y de repente sucedió. Al principio creyeron que había sido un choque cualquiera, pero después se dieron cuenta de que era una policía. Fue muy fuerte".

Delincuentes asesinaron a un policía durante una persecución

La joven agregó que sus padres corrieron hasta el lugar: "Fue muy fuerte cuando se enteraron de que falleció el policía. Están muy afectados, no quieren hablar ellos". Y recordó el momento exacto: "El policía quedó incrustado en el auto junto con la moto. Golpeó contra el vidrio del auto. Venía muy rápido".