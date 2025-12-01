Internaron de urgencia a José Alperovich: la complicación que sufrió días después de casarse

El pasado domingo, José Alperovich fue internado de urgencia en el Hospital Italiano, tras experimentar una complicación gastrointestinal que derivó en una intervención quirúrgica.

El cuadro sorprendió a quienes lo conocen, sobre todo teniendo en cuenta que el acontecimiento ocurre apenas días después de su reciente casamiento con Marianela Mirra, en su departamento de Puerto Madero. Según trascendió, aunque en un principio su entorno atribuyó la dolencia a nervios por la boda, estrés por su situación judicial o a la comida ingerida en la celebración, finalmente el cuadro evolucionó hasta requerir intervención médica urgente.

Imagenes del casamiento de José Alperovich y Marianela Mirra

Según el primer comunicado difundido, Alperovich sufrió un dolor abdominal súbito que encendió las alarmas en su residencia. Tras ser evaluado, se diagnosticó una apendicitis aguda que requirió intervención inmediata.

La operación estuvo a cargo del cirujano Dr. Ricardo Mentz. Afortunadamente para el paciente, el cuadro fue tomado a tiempo: el informe destaca que la cirugía "fue exitosa" y que "no presentó cuadro de peritonitis", lo que reduce significativamente los riesgos de complicaciones infecciosas graves.

José Alperovich fue operado por una apendicitis aguda

Actualmente, Alperovich permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para un monitoreo estricto, aunque se encuentra "estable y lúcido". Si la evolución continúa siendo favorable, se espera su traslado a una sala común en los próximos días: una luna de miel en el hospital.

Este episodio representa un nuevo foco de atención sobre la figura de José Alperovich, quien actualmente cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 16 años de prisión por haber abusado de su sobrina. La internación coincide con una etapa de visibilidad pública intensa, potenciada por su reciente matrimonio.