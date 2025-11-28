Big Bang! News
Entrevista histórica

Luzu argentinizó a Rosalía: cantó con Ángela Torres, con Karina y contó qué comida la enamoró

La catalana conquistó a la audiencia con su naturalidad

28 Noviembre de 2025 15:36
Rosalía en Luzu
Este viernes al mediodía, Rosalía visitó el programa Nadie dice nada, de Luzu, y dejó una huella imborrable en la audiencia. La artista catalana, que está promocionando su nuevo álbum Lux, sorprendió por su calidez, naturalidad y talento, generando un pico histórico de 320.000 espectadores en vivo.

Durante la entrevista, Rosalía compartió su experiencia tras su reciente show en Buenos Aires, en el microestadio de Ferro, junto a los Miranda en el show de Cindy Cats, y reveló qué sabores la hicieron sentir como en casa: empanadas, flan y postres autóctonos. Luego, se adentró en el proceso creativo de Lux, contando que pasó un año trabajando meticulosamente las letras y los arreglos. Dijo sentirse feliz de que su música provocara en algunos escuchas una conexión profunda, incluso reflexiva.

Para cerrar con un momento divertido y distendido, la cantante se animó a participar en las secciones clásicas del programa —como "Toxi o tiene un punto" o "Dedo caliente"—, generando risas, complicidad con los panelistas y miles de reacciones en redes.

Rosalía demostró no tener aires de superioridad al adaptarse por completo a la dinámica de Nadie dice nada, y quedó especialmente sorprendida con el talento de Ángela Torres. Ambas artistas cantaron La Perla: "Ella armonizó. Ella devoró", elogió Rosalía, mientras que la actriz y cantante, entre lágrimas, le respondió: "Rosi, me acabas de regalar el mejor momento de mi vida".

Asimismo, uno de los productores del programa, apodado "El Turro", también conectó con la artista y se animó a que ella le tiñera la famosa aureola de ángel que lleva en referencia a su nuevo lanzamiento.

Con el pincel en mano, Rosalía se animó además a otro dúo musical, esta vez con Karina La Princesita. En esta ocasión, interpretaron una canción de la autoría de la referente de la cumbia.

