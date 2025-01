¿Jennifer Aniston y Barack Obama en pareja? Crecen los rumores de romance y las versiones de divorcio

Los rumores que comenzaron a mediados de año pasado y que vinculaban afectivamente a la actriz Jennifer Aniston y el ex presidente estadounidense Barack Obama quedaron muy cerca de ser confirmados en los últimos días, luego de que crecieran las versiones del divorcio con la ex primera dama Michelle Obama y que una influencer y youtuber norteamericana diera por hecho la relación.

"Está con Jennifer Aniston. Mi antiguo representante, ahora amigo, está conectado con su círculo íntimo. En una reunión con los amigos de Jennifer, el asunto surgió casualmente; la propia Jennifer lo admitió. Estaban sentados con una vidente, lo que hace que suene surrealista, pero definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos", aseguró en un tuit la influencer afroamericana conocida como Melanie King.

El tuit de Melanie King que dio luz verde a la confirmación del rumor del affaire entre Jennifer Aniston y Barack Obama.

Según ella, "un mensaje directo filtrado de una amiga de Aniston confirma que está saliendo con Obama y que se está divorciando de Michelle". Además, aseguró que esta versión es confirmada también por los círculos de ambos protagonistas. A su vez, reconoce que "hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado el supuesto divorcio o romance", pero que eso estaría al caer.

La exposición del affaire comenzó a mediados de 2024 en la revista Touch Weekly. Allí revelaron que ambos estaban "obsesionados el uno con el otro". Recién a los meses la actriz negó la versión en una participación que hizo del programa de Jimmy Kimmel. Al mismo tiempo, desde ese rumor en adelante, la separación y la falta de Michelle en muchos eventos públicos, llamó la atención de forma rotunda.

El tuit de Barack Obama dedicado a Michelle por su aniversario, en el marco del crecimiento de los rumores sobre un divorcio en camino.

El último evento fue la asunción de Donald Trump, en donde directamente la ex primera dama no dio explicaciones por su ausencia. "Los Obama están pasando por un momento difícil, de eso no hay duda. La atención que recibió el 'affaire' de Aniston no fue deseada y Michelle se sintió defraudada por todo eso. La realidad es que, en este momento, son más como amigos. La chispa se ha apagado y simplemente están haciendo lo que tienen que hacer", reveló una fuente al sitio a Radar Online.

Sólo unos días antes de la asunción del nuevo presidente estadounidense, el 17 de enero, Obama realizó una publicación dedicada a su esposa, en el marco de un nuevo aniversario de su relación. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida, Michelle Obama. Llenás cada habitación con calidez, sabiduría, humor y gracia, y te ves bien haciéndolo. Soy muy afortunado de poder emprender las aventuras de la vida contigo. ¡Te amo!", fueron las palabras que eligió el ex presidente.