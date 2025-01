La mujer de Maxi López se pudrió y estalló con todo: ¿no se banca a Wanda?

En una semana cargada de polémica y separaciones, Maxi López se encontró en el ojo de la tormenta por las especulaciones sobre una separación con su mujer, Daniela Christiansson. Los coprotagonistas involuntarios del "Icardi-Gate" rompieron el silencio y revelaron si su relación de once años llegó a su fin.

El ex futbolista fue el primero en despejar dudas sobre su situación sentimental. "Es todo mentira", lanzó, al tiempo que confirmó que regresará a Europa el próximo 26 de enero para reencontrarse con su pareja y su hija, Elle; quienes permanecen en Suiza.

Con una simple frase desmintió Juan Etchegoyen, que en Desayuno Americano había confirmado la crisis: "Es un desgaste natural que tiene que ver esta hija. Las cosas están mal, por eso, él se queda casi un mes en la Argentina. Hoy, Daniela está en Suiza con su hija".

Maxi López desmintió su separación con Daniela Christiansson

Luego de la palabra del ex dirigente argentino, la modelo sueca decidió expresarse. "Estoy un poco cansada de las mentiras y de toda esta imaginación que hay por ahí", comenzó su descargo, junto a una foto familiar publicada en una historia de Instagram.

"Estamos muy bien y somos una familia feliz que se apoya mutuamente. No hay ninguna crisis", agregó Christiansson desmintiendo la información que circuló en las últimas horas sobre su crisis amorosa.

Sin embargo, lo que no impugnó fue el detalle que asegura su mala relación con la ex esposa de su actual: "Ella no viene a la Argentina porque no se banca el mundo Wanda", había expresado Etchegoyen.

"No hay crisis", el comunicado con el que la mujer de Maxi López desmiente su separación

Según detalló el periodista, Daniela está acostumbrada a una cultura lejos de las polémicas y este sería el motivo que ella da a su pareja a la hora de negarse a viajar a territorio argentino. Con el último comunicado de la influencer quedó en evidencia que las palabras del panelista serían ciertas, ya que al desmentir su separación remarcó que apoya a Maxi López, pero a la distancia.

De hecho, en los 11 años que Daniela Christiansson y Maxi López están juntos, sólo hay una imagen de Wanda Nara cerca de la "madrastra" de sus hijos. La misma fue tomada en el festejo de cumpleaños de uno de los hijos que comparte el ex matrimonio: y aunque hay sonrisas en la imagen, se puede ver cierta distancia entre "la nueva y la ex", diría Daddy Yankee en su canción.