Jésica Cirio agranda la familia: bebé en camino, secretos revelados y una nueva etapa lejos del escándalo

21 Abril de 2026 08:52
Después de años atravesada por titulares explosivos y relaciones bajo la lupa, Jésica Cirio volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo distinto: está embarazada. Y no solo eso, sino que será mamá de un varón junto a su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino. La confirmación llegó de la manera más mediática posible: en pleno aire de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito.
Según detallaron, Cirio cursa su tercer mes y medio de embarazo, y la noticia ya había dejado de ser un secreto en su círculo más íntimo. De hecho, fue su propia hija Chloe -fruto de su relación con Martín Insaurralde- quien tuvo la primicia antes que nadie. "Ya le conté a Chloe, así que bueno, ya está, ya podés contarlo tranquilo y de verdad te agradezco, ya que lo sabés hace un tiempo y para mí era importante primero que lo sepa la nena", le dijo la modelo al conductor en un mensaje.
Lejos de los anuncios calculados, Cirio reconoció que la noticia la tomó por sorpresa. "Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien. No fue una decisión premeditada, aunque estamos felices. No lo habíamos planeado, pero sí lo pensábamos para más adelante. La vida a veces sorprende de maneras inesperadas y creo que este embarazo llegó en un buen momento de mi vida, a los 41 años", contó.
Y en esa misma línea, dejó ver un costado más íntimo y emocional de este presente: "Recibo este embarazo con mucha felicidad. Creo que un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad. Para mí, para Chloe, para su papá, es una etapa que nos une y nos fortalece". A diferencia de otras etapas de su vida, esta relación se construye lejos de las cámaras.
Aunque la pareja confirmó su vínculo en noviembre pasado -tras ser vistos en cenas por Puerto Madero-, lo cierto es que mantienen un perfil bajísimo: no hay fotos juntos en redes ni apariciones públicas compartidas. Actualmente no conviven, pero avanzan "paso a paso", consolidando el vínculo ahora con un proyecto mucho más grande en común. Trombino, de 43 años, es dueño de una cadena de supermercados mayoristas y cuenta con contactos en el mundo empresarial y político, aunque prefiere mantenerse fuera del radar mediático. El embarazo llega en un momento de reconstrucción para Cirio. Tras dos separaciones muy expuestas, la modelo parece haber encontrado un equilibrio distinto, donde la prioridad está puesta en su familia y en resguardar su intimidad.