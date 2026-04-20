"Atorrantes a torrar, hasta mañana chaucha": Pato Galván, los 30 años de Atorrantes y ¿un especial en teatro?

Durante la década de 1990 la televisión por cable recién comenzaba a consolidarse en los hogares argentinos y en la de aire la programación más allá de las 00 escaseaba, salvo por algunos productos destacados. A mediados de 1996, en un flamante 26 TV que emitía desde La Matanza, el conductor Pato Galván tuvo la oportunidad de llevar las locuras que hacía en la FM Energy y lanzó Atorrantes, un ciclo que terminó en lo más alto y que dejó un recuerdo imborrable en quienes lo disfrutaron.

Tan solo seis meses se transmitió por la señal de San Justo, ya que para cuando llegó fin de año desde América TV firmaron un pase y el ciclo continuó de forma ininterrumpida hasta 1999. Por sus estudios pasaron figuras de enorme relevancia como Axel Kuschevatzky -antes de llegar a Hollywood-, el emblemático "Fierita" (Guillermo Patricio Catalano), "la gallega" Anabel Cherubito y las gemelas Paula y María Marull, quienes lograron una larga trayectoria en teatro.

El programa tenía un estilo más parecido a los contenidos de YouTube y las redes sociales que a la televisión de aquella época, sin importar que se hizo lugar en el espacio huérfano que dejó Videomatch, cuando pasó a ser El Show de Videomatch y dejar de emitirse a la medianoche. Otro gran acierto del formato fueron los nichos que tocó, que hoy son todos más bien parte de un circuito muchos más mainstream, como los superhéroes y el cine de género, o las famosas noches de terror.

Cuando fue el último programa del ciclo en 26 TV, miles de personas se acercaron a San Justo para ser parte de la despedida. Si bien el mote de ser "de culto" suena más bien presuntuoso, es evidente que el fandom -si se puede llamar así- de Atorrantes existió y recuerda con mucha nostalgia esas madrugadas tan picantes de fines de los 90. De acuerdo a lo que señaló Galván ante BigBang , la posibilidad de conmemorar un aniversario en un especial en el teatro está en el horizonte.

En ese momento Marcelo Tinelli, que había generado todo un grupo de gente que miraba tele a la medianoche, pasó a estar a las 21 de la noche. Y me acuerdo que Telefe ponía Tom y Jerry. Entonces yo dije: 'Acá hay algo'

¿Cómo nació Atorrantes hace 30 años?

- Justo me llegó una publicación hace poco que el canal también está festejando 30 años. Porque el canal empezó a principio de año y nosotros empezamos a mitad de año. Yo laburaba en la radio que pertenecía al mismo grupo, y en algún lugar Atorrantes fue como el paso de lo que era el programa de radio a la tele. Yo me acuerdo que en ese momento el canal encaraba como un canal de noticias y me pidieron algo que no tuviera nada que ver.

Yo les llevé dos ideas. una se llamaba "Mionca", que pasaba y era todo arriba de un camión. Ya él le había gustado ese. Y yo lo medio que lo engañé y dije: "Bueno, arranco con este, después te hago el otro", y el otro no lo apareció nunca y arrancó Atorrantes. La oyentada de la radio ya era como una tribu, ahora sería una comunidad. Y bancaban al programa del cable y, a la vez, les llamaba la atención cómo se podían llegar a traspolar las ideas de la radio.

Pato Galván en el Atorrantes de Canal 26.

Una de las cosas que más funcionaban en la radio eran las historias de terror. En la radio estaba buenísimo, sonidos, tenías los ojos cerrados, y de pronto me tenías que ver a mí ahí en medio de una historia. Se fue transformando en eso. Hace poco alguien me me paró por la calle y me dijo: "Vos fuiste el primero el youtuber".

Además que eran una época donde la televisión por cable recién estaba haciéndose masiva. Y quien veía televisión de aire a las 00 se le terminaba la opción de programas.

- Ahí pasó algo en ese momento. Hay cosas que confluyen para que algo sea un fenómeno, que fue casual, pero que yo lo tengo claro. En ese momento Marcelo Tinelli, que había generado todo un grupo de gente que miraba tele a la medianoche, pasó a estar a las 21 de la noche. Y me acuerdo que Telefe ponía Tom y Jerry. Entonces yo dije: "Acá hay algo". Y no fue casual que en TyC Sports empezaron con el Orsai a la medianoche.

Nos hemos quedado hasta las 5 de la mañana, sin pedir permiso.

Y ahí como que nos empezamos a robar como ese público que quedaba desvelado. Y yo a propósito cada vez más me zarpaba y como la gente se copaba, seguíamos. Nos hemos quedado hasta las 5 de la mañana, sin pedir permiso. Era como que eran las 2, ¿seguimos? Y la gente decía "sí". "Listo, seguimos". Al otro día, claro, te llamaban para putear, pero a la vez el canal explotaba. Era un canal nuevo, les convenía.

Hubo otra cosa que yo me acuerdo que hice muy metódicamente. El canal transmitía también por UHF en ese momento, que era aire. Y en ese momento solamente Crónica TV y Canal 26 lo hacían. Había algunos televisores que tenían UHF y si vos lo sintonizabas, podías verlo. Entonces yo empecé a ir con el móvil del canal, cuando salía a hacer noticias por el Gran Buenos Aires, e iba y enseñaba a la gente a que lo busquen. Y un montón de gente que no tenía cable lo sintonizaba en eso y ahí se empezó a correr la bola.

Pato Galván y su equipo técnico en el Atorrantes de Canal 26.

Al mismo tiempo, esta cosa de empalmar nichos parece que hubieras tenido como una visión de futuro.

- Una de las primeras notas que hicimos nosotros se llamaba creo que le decíamos "la cocina", no me acuerdo. Pero era meternos adentro de algo para ver. La mandamos a la que era la cronista en ese momento a meterse en la redacción de La Cosa, porque era una revista que a mí me encantaba, y así lo conozco a Axel, que después cuando cuando Atorrantes pasa al aire, era cronista.

Ustedes los lunes hablaban con Tony de El Club del Cómic, que hablaba de superhéroes, algo que siempre fue popular, pero que en los últimos años se hizo masivo.

- Es que nosotros lo que sentíamos era como que lo que queríamos era poner al aire gente que sea fanática de algo. Por eso después estaba la noche retro, los que eran fanáticos de los programas viejos tenían su lugar. Y después había algo que también yo hacía mucho en la radio, que era lo que hoy sería Tinder. Juntábamos parejas al aire. Yo tengo una historia, por ejemplo, de una pareja que se conoció al aire en el programa y que el hijo se llama Patricio, porque le querían decir Pato, porque había nacido por culpa mía.

Nosotros lo que sentíamos era como que lo que queríamos era poner al aire gente que sea fanática de algo

La pegaste, en ese sentido.

- Sí, qué se yo. Para mí son situaciones que tienen que ver con estar atento. Yo siento que en otras cosas la pegué más y ni se enteraron porque no fueron masivas. Por ejemplo, yo hace un tiempo hice un programa de religiones y hoy todo el mundo anda en la espiritualidad. Y esa es una cuestión mía y cuando yo lo hice iba los domingos a la noche en Crónica y no lo vio nadie. ¿Quién va a decir el Pato la pegó porque en 2015 hizo un programa de religiones y ahora todos quieren ser guru? Pero, ¿por qué? Porque ese programa no tuvo éxito, porque yo ahí estuve demasiado adelantado, por decir de alguna manera. Pero en otras si vos más o menos estás atento, aunque no me guste a mí, y pongo al aire todo lo que le gusta a lo demás, bueno, estás como atento a la antena de lo que está pasando en el momento.

¿Compraste Bitcoin en algún momento?

- Bueno, tengo escrito hace rato una idea de un programa sobre Bitcoin. A mí la quita me chupa un huevo, pero por una cuestión de que "esto va a funcionar porque todo el mundo va a querer ver sobre esto". Era un momento donde no había información. Esto pasa mucho en nichos. La gente que consume algo de nichos se terminan mordiendo la propia cola, hablan en idiomas que solamente ellos entienden. Y después, cuando necesitás que eso se agrande, no saben cómo hablarle a los que están fuera del nicho, como para traer gente nueva.

Fierita y Pato Galván en el Atorrantes de América TV.

Estuvieron en 26 TV hasta que un día tuvieron el último programa y ahí pasó algo que, te sorprendió, me imagino. ¿Cómo fue ese último programa?

- No me sorprendió tanto porque... o sea, sorprendió porque fue exagerado, pero ya nos había pasado lo mismo en otros programas de radio. Yo tenía en la radio como una fantasía. Había una peli que se llamaba Suban el volumen con Christian Slater, que hacía programas de radio piratas desde la universidad y como les querían cortar la transmisión, transmitían desde el auto y lo seguían en los autos todo lo que iban escuchando.

Yo tenía esa fantasía y cuando hacía radio en Energy, salía, me subía taxis y hacía que los autos me sigan. Íbamos todos por 9 de julio a las 4 de la mañana, en una caravana de autos que iban escuchando el programa. Y muchas veces terminábamos todos los autos en la puerta de la radio, allá en Provincias Unidas (San Justo). Entonces, esa situación de que mucha gente se junte en la puerta del lugar, ya la había generado con la radio. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que que lo del 26 iba a terminar, empecé a arengar.

Yo tenía esa fantasía y cuando hacía radio en Energy, salía, me subía taxis y hacía que los autos me sigan

Encima lo mezclamos. El día que fue el último fue el programa número 100 a la vez. Entonces, era como una fecha redonda. Se empezó a correr la bola que iban a venir a verlo. Y cuando se enteraron que iba a ser el último, explotó. Se llenó el estudio de gente, y quedó toda la gente fuera. Yo habré llegado tipo 23 y ya desde la tarde la gente del canal decía: "se está llenando de gente la puerta", y no entendían por qué. Claro, la gente ya había empezado a ir a querer estar. Entonces, cuando llegué, los técnicos ya habían sacado cámaras afuera para darle bola a la gente que estaba afuera y terminamos haciendo ese programa, que yo hacía adentro, después salía, me paraba en la terraza, parecía un político.

Recién dijiste en Provincias Unidas, porque hay que aclarar que 26 TV quedaba en San Justo, La Matanza, no es que era Congreso, Caballito.

- Me acuerdo que había gente de Lomas de Zamora, de lugares absolutamente remotos para La Matanza, y era a las 4 de la mañana. Pero bueno, también pasaba algo con la gente alrededor que sabía que había un canal, que venía mucho al programa. Los vecinos ya eran como parte.

Fierita y Pato Galván en el Atorrantes de América TV.

Y después de ahí se van a América TV , que en ese momento tenía a Caiga Quien Caiga (CQC).

- Yo empecé en América TV con Crema Americana. Cuando fuimos con Atorrantes, (Eduardo) Eurnekian tenía el cable, compra el canal, entonces siempre había distintas gestiones que iban cambiando y siempre probaban cosas nuevas. Y cuando se da lo de Atorrantes a mí me pasa algo muy loco que es que estaban haciendo un piloto de un programa que después se llamó Patas para arriba, que en un principio yo iba a ser como notero de ese de ese programa, pero en el piloto les gustó y lo terminé conduciendo. Y yo, a la vez, hacía Atorrantes.

Raúl Fernández era el socio de Tinelli, el primer socio que tuvo al principio con la primera productora de Tinelli. Eran socios tipo 50 y 50. Y Tinelli en un momento ve que está creciendo y le corta la cara y se asocia con otro, 80 20. La noche en que enojado con Tinelli llega a la casa porque se había roto esa sociedad, la escucha la mujer riéndose, y estaba mirando Atorrantes en el cable. Al otro día estaba a las 8 de la mañana llamándome y tipo Messi me hizo firmar una servilleta que decía que yo iba a hacer algo con él.

Atorrantes termina siendo el primer programa de lo que ahora es Kuarzo

Y esto habrá sido ponele noviembre, que ya se sabía que Atorrante era un furor. Y a mí ya me habían sondeado de varios canales. Ahí Raúl me dijo: "déjamelo a mí, la negociación la hago yo". Eurnekian quería que yo arregle con él mano a mano, pero yo le había dado la palabra y él negoció con los canales y arregló con América. Por eso fuimos a América. Y él en ese momento se asocia con Martín Kweller, y después Atorrantes termina siendo el primer programa de lo que ahora es Kuarzo. Ahí el salto fue gracioso. Nosotros jodíamos mucho con que se parecía a El mundo de Wayne, cuando hacen un programa pedorro y se los llevan a ser los profesionales.

Era como que en 26 TV eran una banda de garage y después firmaron con la discográfica y cambió mucho la dinámica.

- Al principio no, porque yo al principio estaba en rebelde. Hay algo que es muy gracioso que cada vez que nos encontramos lo hablamos. Se llama Guillermo Vera de Bonis, le mando un beso enorme. Después terminó siendo cronista en en el C5N. Él era el director del programa en el 26, pero en el 26 no había gente con mucha experiencia, o sea que él dirigía porque no había otro. Entonces cuando paso a América lo pido. De pronto en América hay un montón de gente y llegó un pibe, que todos los mirados, y el pobre duró muy poco.

Anabel Cherubito comenzó a hacerse conocida en Atorrantes.

Pero de entrada fui con mi director, fui con mi camarógrafo, mantenía todo, estaba como quería y eso se fue ilusionando. Si vos ves los primeros programas de América se trataba de mantener lo que había sido en el cable hasta que después yo entendí que ya estábamos en otro. Empezó la competencia, un montón de cosas que yo no no tenía idea y tuve como que aprender a jugar un juego nuevo con un chabón como Raúl Fernández, que venía a jugar con Tinelli y era muy bicho, y entonces aprendí a los 2 minutos.

También tuvieron figuras que te acompañaron y que después fueron muy trascendentes, como Anabel Cherubito.

- Anabel había hecho como una participación en un programa de Gastón Portal de casualidad y nosotros estábamos en la oficina así y había un un cassette con la gallega, lo vimos y la llamamos. Pero no era que en ese momento era conocida. A Fierita nos lo habían mandado como cadete. Laburaba de asistente de los Korol, porque él era mago en ese momento y en un show había conocido a los Korol y entonces "iba y les llevaba las cosas", decía él. Alguien me dijo -creo que "El Chato" Prada-: "Acá hay un pibe que no sé por qué lo veo que puede laburar con vos", me lo mandaron y al principio estaba atrás de cámara.

La primera vez que Zifrón filmó en film fue en la apertura de Atorrantes

Las notas que hacía Fierita, al principio las hacía Axel. Fierita era el productor de Axel. Después cuando Axel se va, Fierita pasó a ser montero. Pero al principio él estaba detrás de cámara. Y así todos. Las mellizas Marull hacían un programa de cable, me invitan a mí y dije: "Chicos, me entrevistaron dos mellizas. Cualquier programa que ponga dos mellizas la gente lo mira aunque sea para ver si son iguales". Y encima eran buenísimas. Siempre le fuimos dando la primera oportunidad a alguien que más o menos venía y de pronto ahí la tenía

(Damián) Szifron lo mismo. Me acuerdo que en ese momento estaba muy de moda la cuestión de que cualquier sea como un videoclip. "Si vamos a hacer un videoclip traigamos a alguien que entienda un poco más que nosotros, consigan un estudiante de cine", y apareció Szifron. La primera vez que Zifrón filmó en film fue en la apertura de Atorrantes. Las dos aperturas de Atorrantes están en film, la verdad que en esa época las aperturas se filmaban, es locura. Bueno, él se sacó el gusto de por primera vez revelar un film. Después terminó haciendo Los Simuladores y todo lo demás.

Pato Galván es conductor de radio y televisión.

¿En qué está hoy y cuáles son los proyectos que tiene hoy el Pato Galván?

- Yo jodo mucho con que con un montón de cosas yo me retiré. Hasta en la vida misma. Es raro lo que voy a decir, pero yo siento que miro las cosas de afuera estando de adentro. Lo sentí siempre y mi laburo me ayudó para eso. Como el no tomártelo de en serio. Todo eso me sirvió a mí para ver la vida así. Y la vida es eso, es ser. La cosmovisión andina dice "ojo de águila", poder observar lo que pasa incluido a vos mismo, desde un lugar que no sea este. Ver todo. Entonces objetivás. No me está pasando a mí esto. Está pasando esto y yo estoy dentro de eso. Y dentro de eso mi laburo es algo más. Sí, laburo. Pero es como que no tengo la obsesión que tenía antes. Me gusta mi laburo, pero lo hago desde otro lugar.

Vas a hacer microteatro...

- Estoy actuando. La cuestión de la actuación un poco me viene de ese lugar. ¿Cómo puedo hacer para plasmar esto? Me puse a jugar con eso y parece que más o menos zafo y empecé a hacer algunas cosas. Y en lo de Canal 22 estoy como la canción de Divididos, "siendo actor de lo que fui". Ahí me llamaron para hacer un programa de fútbol, apuntando al mundial. En paralelo a Atorrantes, yo había laburado mucho tiempo con Quique Wolff, cubrí mundiales. Después hice Misión Fútbol.

Hay mucha gente que me tiene muy asociado al fútbol y yo hace tres años que no miro un partido

Hay mucha gente que me tiene muy asociado al fútbol y yo hace tres años que no miro un partido. No sé los nombres de jugadores, pero bueno. Me puse pibes alrededor que me ayudan y yo le pongo la gracia. A los 2 minutos me puedo volver a poner ese traje, pero lo hago desde un lugar, igual de lúdico que antes, pero más consciente de que estoy jugando y ya no me lo tomo tan en serio.

¿Qué crees que es lo que se viene en términos de entretenimiento audiovisual?

- Que se apague todo. No hay nada más que se viene. Lo que está distinto ahora es que está conviviendo todo lo que fue junto. Lo que se viene es bullshit. El otro día escuchaba a alguien decir que la mayoría de las cosas que consumimos ya no están hechas por seres humanos. Que aunque sea porque se deformó por una inteligencia artificial o algunas inclusive desde el principio. El algoritmo antes veía qué te gustaba a vos y te mandaba contenidos hechos por humanos de cosas que te gusten a vos. Ahora directamente ya hay una inteligencia artificial que de entrada crea algo en el que no pase ningún proceso de un ser humano y directamente te llega a vos y vos lo consumís. Y eso en algún lugar te vas a empezar a dar cuenta.

Pato Galván está en la televisión desde principios de la década de 1990.

Entonces lo que se viene es volver para atrás. Vamos a volver a lo físico. Porque te empezás a dar cuenta de lo artificial, porque hay algo dentro nuestro que va a buscar lo natural siempre. Se va a empezar a compensar. Yo siento que hoy por hoy cada vez más la gente va a empezar a necesitar parar un poco, dejar el teléfono durante dos horas. Veo un chabón que me está hablando, lo que está pasando es verdad. No hay manera de que ese chabón que está en el escenario sea una inteligencia artificial y eso te da como una tranquilidad. Ah, seguimos siendo humanos. Todo bien, sigo enroscado, pero un ratito humano quiero ser. Eso nos pasa a todos. Siento que eso, de alguna u otra manera, se va a dar. Y después en cuanto a los medios, es lógico. Siempre que aparece un formato nuevo o algo nuevo, los que están en el anterior dicen: "esto es una mierda", porque no quieren perder. Después terminan mezclándose, conviviendo y siempre todo se va compensando y reciclando.

¿Existe la chance de que exista un Atorrantes Day en un teatro?

¿Atorrantes Day? Sí, claro. Me pasa esto de que hay gente que está haciendo la cuenta y me lo empiezan a tirar. Encima ahora se estarían cumpliendo 30 años del cable, porque mucha gente me lo dice mucho: "A mí me gustaba el del 26, después te vendiste". El año que viene se cumplen 30 años del de América. Así que si le enganchamos la vuelta capaz que podamos empezar a festejar. Atorrantes a torrar, hasta mañana chaucha.