Fabiana Cantilo pasó por Olga, protagonizó un tenso momento e hizo sudar a Migue Granados

Fabiana Cantilo tiene más de 40 años ininterrumpidos en lo más alto de la música argentina y el rock nacional, en el cual se hizo una fama como cantante, guitarrista y compositora. Durante su reciente paso por el streaming Olga, la artista protagonizó un tenso momento con sus músicos y ayudantes, a quienes criticó en vivo, mientras el conductor Migue Granados intentó manejar la situación para que sea lo menos complicada posible.

En un resumen que se viralizó en las redes sociales, se puede ver cómo Cantilo, invitada a Soñé que volaba, cuestionaba con firmeza a su tecladista y a quienes le prepararon la guitarra. "Pero, nene: está bien", es lo primero que se le oye, en relación a si su instrumento estaba bien afinado. Aunque la cosa creció de forma exponencial, ya que luego se escuchó un "callate" y, finalmente, un "qué pelotudo, ¿te olvidaste?".

Las indicaciones de la ex de Fito Páez continuaron de forma ininterrumpida durante gran parte de la interpretación de su canción, llamada México. "No toques. Poneme la cosa", le indicó a sus ayudantes. "Subime la voz", pidió más adelante. "La voz, te olvidaste", insistió Cantilo, cada vez más demandante.

Cuando la interpretación terminó, quiso hacer algunas aclaraciones que ningún integrante del programa le había pedido. "Así me pasa en vivo", aclaró. "Se olvidaron de subir esto. Genial", protestó en relación a un auricular. "No, pero tiene para que vos lo subas", le contestó Granados. "Pero se olvidaron de decirme, siempre me lo dan subido", repitió una Cantilo ya enfrascada en su orgullo.

Fabiana Cantilo dejó un sinfin de anécdotas desopilantes durante su paso por Olga.

Al mismo tiempo, Granados tuvo fortaleza para capear un programa que se mostraba difícil. "En el chat dicen que es el mejor programa del año", lanzó para su invitada, con la intención de explicarle las devoluciones positivas que había tenido su interpretación y presencia. "Obvio, querido", confirmó la cantante, sin miedo a la vergüenza.

"No te pasés para el lado oscuro. Tranqui", le pidió Granados, preocupado por los cambios en el humor de la guitarrista. "¿Cómo el lado oscuro? Obvio querido, porque ahora me agrando. Porque antes era una estúpida que no me la creía. Y ahora me la creo demasiado. Una tiene que empezar por algún lado", reclamó Cantilo.

Migue Granados recomendó la entrevista con Fabiana Cantilo en Olga.

La experiencia fue tan fuerte para el conductor, que horas después subió un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) para recomendar lo que había vivido, con algo de gracia. "Vean la entrevista con Fabi Cantilo jajajaj fue el mejor programa del año pero casi me agarran 3 ACV", reconoció.