Habló Benjamín Vicuña y dejó por el piso a la China Suárez: "Una decisión muy drástica"

Benjamín Vicuña rompió el silencio en una entrevista que lo dejó completamente expuesto por el doloroso momento que atraviesa tras la decisión de la China Suárez de mudarse a Turquía junto a sus hijos Magnolia y Amancio, y su pareja actual, el futbolista Mauro Icardi.

Con evidente angustia, Vicuña confesó para el programa Podemos Hablar de Chilevisión: "No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días". Esta distancia, que él mismo describe como un abismo emocional, ha transformado su vida en una constante espera: "No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad", expresó, dejando entrever la esperanza que lo sostiene.

China Suárez y sus hijos

Magnolia, de siete años, y Amancio, de cinco, ahora residen en un país tan lejano como exótico para ellos. Sin embargo, para el actor chileno, la distancia no sólo es geográfica, sino también emocional: "Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica", admitió sin rodeos.

El vínculo para criar a sus hijos entre Vicuña y Suárez parece estar más tenso que nunca. El actor no dudó en manifestar su descontento por la falta de acuerdos básicos con la madre de sus hijos: "No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil. Cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo con un tema tan básico como es la residencia... no es que tienes un problemita, es un problema grave ".

Benjamín Vicuña y Magnolia

A pesar del dolor evidente, Vicuña expresó: "Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá. Creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá . También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina".

El actor aseguró que mantiene contacto diario con sus pequeños a través del teléfono, aunque eso no logra llenar el vacío: "Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos. La verdad, no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos".

Benjamín Vicuña y la China Suárez

Sin embargo, entre tanta tristeza hay un rayo de esperanza. Benjamín Vicuña podrá reencontrarse con Magnolia y Amancio el próximo 29 de noviembre para celebrar su cumpleaños junto a ellos. Un momento que espera con ansias y que promete ser un bálsamo en medio de tanto dolor que apunta directamente a la relación de la China Suárez con Mauro Icardi.