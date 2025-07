Jimena Barón confesó la crisis por la que atraviesa: caos, colapsos y ni rastros de intimidad

Desde que dio a luz a su segundo hijo, Arturo, Jimena Barón se muestra menos activa en redes sociales. Sin embargo, el pasado domingo, entre las demandas propias de un recién nacido, la cantante aprovechó un rato libre para charlar con sus seguidores en Instagram, donde respondió preguntas sobre cómo vive la maternidad, la intimidad con su pareja Matías Palleiro y la convivencia familiar con su hijo mayor, Momo.

Fiel a su estilo, la artista abrió una caja de preguntas en sus historias y se sinceró con la pregunta de un usuario sobre si tiene momentos de colapso: "Pero por supuesto. Por el momento no con Arturo, pero con Matías hay momentos donde nos arrojaríamos objetos (blandos)", y agregó sin filtros: "Y a Momo hay momentos que lo daría en adopción (responsable)".

Jimena Barón reapareció en Instagram para contar detalles de su maternidad e intimidad con su pareja

Aunque está feliz con la llegada de Arturo, también reconoció que la maternidad en esta etapa es agotadora: "Mi situación es que estoy 24/7 así", contó mientras amamantaba. Explicó que su bebé demanda el pecho no sólo para alimentarse, sino también por comodidad y para dormirse: "Hablé con una puericultora. Vos decís 'qué paja que venga alguien a tu casa', pero la recomiendo muchísimo porque me ayudó mucho".

Sobre la diferencia de edad entre sus hijos, Jimena reflexionó: "A mí me parece bárbara. Si bien Momo demanda atención y cuidado (por supuesto), es un pibe grande que me ayuda. No estoy corriendo atrás de dos bebés". Además, comparó la crianza de ambos: "Lo baño a las 19:30, le hago masajitos con aceite de almendras (y lo peino para el costado) todos los días, como hacía con Momo de bebé. Nada disfruto más que estar y apapacharlos todo lo que puedo. El amor nunca es mucho y tengo el privilegio de poder hacerlo tranquila".

Jimena Barón respondió las preguntas de sus seguidores de Instagram

Sus seguidores también se animaron a preguntarle por su intimidad con Matías: "¿Intimidad del 0 al 10 en calidad?", le consultaron. Barón no esquivó el tema y respondió con una foto de una torta mal hecha: "Como la calidad de esta torta". Luego aclaró que no se trata de falta de deseo, sino de oportunidad: "No es un tema de ganas, es un tema de timing", escribió junto a un video donde se escucha a Arturo llorar: "Yo yendo a verle la cara a Dios. Arturo: 'pues no, mi ciela'", bromeó.

También dio algunos detalles del pequeño Arturo. Contó que todo indicaría que tiene los ojos claros como su papá, y explicó por qué aún no muestran su cara públicamente: "Sentimos con el papá que ahora es demasiado chiquito (más allá de que aún le cambia la cara todos los días). Preferimos que sea un poco más grande para tanta exposición", aunque aclaró que más adelante lo mostrará, como lo hace con Momo: "Me gusta compartir mi vida sin restricciones".

Este lunes, Jimena Barón volvió a compartir una historia en la que se la ve amamantando a Arturo y confesó que no estaba teniendo un buen día: "Acá, maquillada para hacer contenido, sin poder hacer nada porque el niño no tiene un buen día". Acto seguido, Momo apareció en escena para "hacer un hechizo" con la intención de calmar a su hermanito y, de paso, darle un poco de paz a su mamá.