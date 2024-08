Jimena Barón denunció a su novio en redes sociales: un vuelo perdido y un intento desesperado por arreglar las cosas

Luego de algunos desafortunados episodios en el amor, a mediados del 2022 Jimena Barón confirmó su relación con Matías Palleiro, con quien no solo compró una casa sino que también disfrutan de aventureros viajes. El pasado miércoles, la actriz casi perdió un vuelo a su nuevo destino, y compartió con sus fanáticos de Instagram, donde suma más de 6 millones de seguidores, cuál fue el motivo.

A diario, la influencer comparte el lado B de la maternidad, así como consejos gastronómicos y los avances en su nuevo hogar. En esta oportunidad, hizo uso de sus historias para compartir el enojo con su novio: "Matías no podía no ir al gimnasio. Casi perdemos el vuelo. Estamos peleados", confesó. Luego agregó que llegó corriendo al aeropuerto y su pareja intentó reparar su error: "Me compra un café para hacerse el copado y que lo perdone", agregó. Luego, se grabó con los dos cafés y manifestó: "Quiere amigarse".

Matías Palleiro y Jimena Barón disfrutan de Brasil

Una vez en el avión rumbo a Brasil, la pareja logró amigarse: "Ya nos amigamos. Ahora sí, allá vamos a pasar unos días solos", expresó la artista, que días atrás contó que una vez al año organiza un viaje con su novio, sin su hijo Morrison, para reestablecer la conexión.

Al llegar a tierra brasilera, Jimena Barón reveló cuáles son sus planes junto a Palleiro: "Llegamos a Río de Janeiro. Mañana será nuestro primer día acá y probablemente cualquier persona normal querría correr al mar a poner el pototo en tanga al sol. Sin embargo, nosotros (mientras vamos en el taxi al hotel) acabamos de pagarle un guía para subir...", comenzó relatando en una historia para mostrar luego a donde escalarían.

"La Cobra" y su novio planearon la aventura de escalar un morro: "Son 7 horas subir y bajar, bien arriba hay 850 metros de piedra con precipicio que hay que escalar, que por supuesto haremos con arnés por prevención pues amamos la aventura pero más amamos la vida", escribió mostrando una imagen de una mujer en aquella locación.

Por otra parte, Jimena Barón mostró como es la habitación del hotel y la amplia gama de frutas que disponen a la hora del desayuno. Finalmente, semanas después de disfrutar unos días en la nieve y esquiar, la compositora y el empresario apuestan a las altas temperaturas de Brasil para su escape romántico, donde además el joven no se desprende de su computadora para seguir deportes que le apasionan como el fútbol.