Julieta Cayetina, duelo, sexualidad y prejuicios: "El arte puede atravesar lo político poniendo temas en agenda"

El título es provocador. Al final las tragedias no mejoran a nadie suena a sentencia, pero también a ironía. Julieta "Cayetina" Cajg lo aclara de entrada en diálogo con BigBang : "No, es medio una ironía, obviamente definamos tragedia, ¿no? Porque hay tragedias y tragedias. Esto tiene más que ver con pequeñas tragedias cotidianas. De la vida, cosas que pasan y todo mundo las toma como tragedias justamente cuando uno tiene verdaderas tragedias, a eso se refiere". En tiempos de discursos de superación permanente y bienestar en redes, la obra se planta en otro lugar. "Entrás a Instagram y es como todo bienestar, y la realidad tiene que ver es con que a veces te pasan cosas que son la puerta a algo nuevo y con las que empezas a entender la vida desde otro lugar. Hay cosas de la esencia que no pegan bien".

Julieta "Cayetina" Cajg

Lejos del drama solemne, Cayetina elige el humor -a veces negro- como herramienta para atravesar el duelo. "Yo trabajo desde el humor, de todas sus aristas. A mí me parece que los dramas se pueden construir también con el humor y no faltarle el respeto bajo ningún punto de vista". Y agrega: "El planteo tiene que ver con cómo atravesar un duelo y cómo plantearse la vida, después de esa vida que uno conoce, de la mejor forma posible, desde el humor, desde permitirse reconocerse nuevamente en esa nueva vida".

La obra, protagonizada por Miriam Odorico, Dalma Maradona y Cinthia Guerra, cruza las historias de tres mujeres atravesadas por pérdidas distintas: "Cada una tiene su historia, pero como decías vos hace un rato, tiene que ver con el duelo, con cómo encabezar el duelo, con cómo a cada una, en este caso, le pega y cómo los vínculos nos pueden ayudar, creo que eso es lo que une al otro personaje, cómo los vínculos, los buenos vínculos, pueden ayudarse entre sí para superar determinadas cosas".

En escena, Berta y Luisa, dos viudas que heredan un hotel rutero, sobreviven entre chismes y partidas de cartas hasta que la irrupción de Cecilia -embarazada y sin pareja- altera la dinámica. Para Cayetina, ese embarazo no es decorativo. "Yo tuve dos embarazos y realmente -obviamente- mi cuerpo se modificó, pero mi estado de ánimo, mis miedos, mis ansiedades, mis alegrías, la etapa del embarazo, por lo menos en mi caso, fue una etapa muy especial".

Al final las tragedias no mejoran a nadie vuelve a Timbre 4 desde el 7 de marzo

Sobre el personaje agrega: "Está un poco al borde, ¿no? Está por fuera en la línea. Le suceden cosas muy graciosas por el tiempo, que se corren, como te decía, de la realidad". Uno de los ejes más potentes de la obra es la sexualidad en mujeres mayores. Cayetina no esquiva el tema: "Me pareció urgente tratarlo porque es una temática, en principio, que a mí siempre me interesó".

Y va más allá: "Hay como una discriminación social también de que cuando la mujer pasa determinada edad ya no tiene más deseo, nadie te va a desear... y no es así. A un hombre no se le pregunta nada... pero el deseo no tiene por qué desaparecer con la edad". Para la autora, el problema es la generalización: "Lo que está mal es encerrarnos a todas las mujeres, estigmatizándonos en un momento de la edad como si fuese ´listo, hasta acá, como ya no pueden reproducirse, no tienen más deseo´".

En ese sentido, la obra se vuelve inevitablemente política, aunque no partidaria. "Creo que el arte puede atravesar muchas temáticas que tienen que ver con lo político, en cuanto a lo social. Y creo que en este caso, una obra con tres mujeres, con poner sobre la mesa el tema de la sexualidad, me parece que es de alguna manera algo político. Que no tiene nada que ver con los gobiernos, sino con tratar de plantar temáticas sobre la agenda", explicó.

Al final las tragedias no mejoran a nadie vuelve a Timbre 4 desde el 7 de marzo

Durante la charla con este sitio, Cayetina reconoió un homenaje explícito a sus abuelas. "Yo tengo un vínculo muy especial... el nombre de una de las protagonistas es Luisa, el otro es Berta, que era su mejor amiga que falleció". Y admite: "Sí, es un homenaje, yo siempre digo que los que tuvimos el privilegio de crecer con abuelas, sabemos lo que significa tener una". Sobre lo aprendido, no duda: "Lo que más que aprendí sobre mi abuela es el dar amor. El dar amor absoluto, esa incondicionalidad que se siente con una abuela, con una madre, que pase lo que pase, están, siempre".

El proceso de escritura fue largo y artesanal. "Durante mucho tiempo hice este acopio, de anotar frases, imágenes disparadoras... y en un momento dije, ´acá tengo muchísimo material´, y empecé a escribir". Hubo curaduría y recortes que hasta el día de hoy son dolorosos: "Del primer borrador a la obra, te digo que está en casi la mitad ahora. Porque es muy doloroso para los que escribimos tener que ir sacando cosas... pero después las cortás y al mes atrevías a seguir lo que decías".

La decisión de ubicar la historia a fines de los 80 también fue consciente. "Si vos haces una historia en el presente no podés dejar de introducir temas como internet, el celular, aplicaciones... y había algo que no me interesaba, de tener que meter todos esos dispositivos en el teatro". El guiño al casamiento de Diego Maradona y Claudia Villafañe es, según define, "Contexto, contexto, 100% contexto... me parece que es un homenaje de alguna manera nombrarlo".

Al final las tragedias no mejoran a nadie vuelve a Timbre 4 desde el 7 de marzo

Actriz, autora, directora, productora, guionista. ¿Qué es hoy Julieta Cayetina? Se ríe ante la imposibilidad de elegir: "Sería muy... No hay una respuesta. Sí, la respuesta es que en realidad soy todo. No soy más ninguna parte que la otra, digamos". Y sintetiza: "Hay épocas en que tal vez me subo un poco el volumen a una... pero van todas por el mismo carril. Todas hacen a Juli". Al final las tragedias no mejoran a nadie regresa el 7 de marzo y se presentará todos los sábados a las 20:30 en Timbre 4. Después de una primera temporada con localidades agotadas, la obra insiste en una certeza incómoda: las tragedias no nos convierten mágicamente en mejores personas. Lo que sí puede hacerlo -sugiere Cayetina- es el humor compartido y la posibilidad de mirarnos sin prejuicios, incluso en medio del duelo.