Lujos y exotismos por sólo 1.500 dólares: se filtraron imágenes del campamento de Cris Morena en Punta del Este

Luego de que se viralizara la propuesta de campamento artístico de Cris morena en Punta del Este, fundamentalmente por lo caro que costaba acceder al mismo, la tiktoker Oli Firpo subió un extenso reel en el que relató las actividades y cómo es el día a día del espacio que armó la productora en el Portal Bosque de la costa uruguaya, del cual participaron unas 20 personas, que lo hicieron tras pagar 1500 dólares, aunque la tarifa podía irse a 2000 si se accedía a una cabaña privada.

Lo cierto es que de acuerdo a lo que se expuso en el video nadie accedió a la particularidad que costaba 500 dólares más. De acuerdo al Día 1 del campamento que viralizó Firpo, son 20 quienes participan de la actividad y todos están dentro del alojamiento principal compartido. "El viaje se me hizo eterno. Acabo de llegar. Es realmente un lugar muy grande, muy lindo, en un bosque enorme. Me fui derechito a correr", relató la tiktoker.

La joven contó que el alojamiento se encuentra "en una parte super alejada" y relató cómo fueron las actividades de la jornada. "La primera actividad fue tranqui: nos vendaron los ojos y nos llevaron a un lugar en el medio de la nada. Meditamos con unos instrumentos súper flasheros de fondo", contó. En el video se vio ese momento en el cual los sonidos evocaban un estilo más bien oriental budista.

"Después vino Cris e hicimos una ronda de cantar y presentarnos cada uno", detalló Firpo. En el reel se ve cómo Morena se sentó entre los integrantes de su campamento y escuchó cómo cantaban y mostraban sus talentos. Luego volvieron al predio para prepararse para ir a comer y bañarse.

Imágenes del Cris Morena camp de Punta del Este.

"El fogón estuvo muy bueno, muy divertido. Hay mucha gente talentosísima. Somos sólo 20 y nos estamos alojando en la casita. Una casa enorme en donde entramos 20 personas", describió la tiktoker, con las últimas imágenes de guitarras y la alegría de los jóvenes que fueron parte del campamento. Lo exótico de la propuesta de Cris Morena, más allá de cualquier particularidad que se pueda ofrecer, es el nada módico precio de 1.500 dólares, que hasta puede ser considerado excluyente para una enorme mayoría de la población argentina. Una demostración de lo caro que estuvo todo es que nadie haya accedido a la cabaña privada por los 500 dólares más.

El programa y los costos del Cris Morena Camp de Punta del Este.

Al precio había que sumarle los traslados fuera del predio y para llegar a Punta del Este, además de los seguros médicos correspondientes. Al mismo tiempo, la experiencia ofrecía la posibilidad de acceder a cuotas para no tener que abonar todo de golpe. Las críticas contra el precio se hicieron virales, pero la veintena de participantes demostró que sólo sirvió para publicitar la exclusiva experiencia.

"¿Y si te regalás cinco días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos? ¡La Experiencia de Música y Creatividad llega a Uruguay!", aseguraba Cris Morena en la publicidad que ofrecía de la experiencia que comenzó este febrero y que se viralizó en el Instagram de la histórica productora.