La ex de Ramiro Marra se casó con un hombre exitoso y lo dejó pagando el iPhone en cuestión de meses

Cuando el amor es correspondido no hay calendario que aguante ni ex que haga sombra. En cuestión de meses, Camila Giorgi pasó de cerrar una historia con Ramiro Marra a dar el "sí" y anunciar que está esperando un hijo con su nueva pareja.

El ex legislador había hecho pública la ruptura de una manera tan peculiar como mediática: contó en sus redes que iba a sortear un iPhone que le había comprado a su entonces novia , porque la relación había terminado. Un cierre que combinó marketing, despecho y algoritmo. Sin embargo, el episodio no pareció alterar demasiado el rumbo de la ex tenista.

Camila Giorgi ni se acuerda de Ramiro Marra y dio el "sí, quiero" con su nueva pareja

Lejos de quedarse en el pasado, Giorgi rehízo su vida junto al ex tenista Andreas Ignacio Pasutti, hoy entrenador. Hace pocos días anunciaron que serán padres; todavía no saben el género del bebé, aunque adelantaron que probablemente nacerá en Italia.

Como si la noticia no fuera suficiente para el corazón de Marra, la pareja compartió imágenes de su casamiento en la Sede Comunal 14 de la Ciudad de Buenos Aires: " De aquí a la eternidad ", escribió Camila en Instagram, sellando una etapa que avanza a paso firme y sin mirar atrás.

A pocos meses de separarse de Ramiro Marra, Camila Giorgi se casó con Andreas Ignacio Pasutti

Para muchos, la escena resume todo lo que no llegó a consolidarse en su relación anterior: estabilidad, proyecto familiar y planes compartidos. Marra nunca habló públicamente de casamiento o hijos, pero el contraste entre ambas historias resulta evidente.

Por ahora, Ramiro Marra no se pronunció sobre el embarazo ni el casamiento de su ex. Sus redes siguen enfocadas en la agenda política y libertaria. Mientras tanto, la vida personal de Camila Giorgi parece haber tomado otro rumbo con menos sorteos y más alianzas de esas que llevan anillo.