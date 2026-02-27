Tras exponer la intimidad de la China Ansa, Diego Mendoza rompió el silencio y se lavó las manos

Cuando los famosos se ponen de novios o se casan suelen compartir en redes sociales los post más románticos y emotivos. Sin embargo, detrás de cada pareja también hay sexualidad y detalles íntimos que, muchas veces, es mejor mantener en privado para evitar malentendidos. Algo de eso le ocurrió a Diego Mendoza, el esposo de la China Ansa.

Todo comenzó cuando el futbolista, durante una entrevista, habló sobre el inicio de la relación, que se dio a distancia en plena pandemia. Según contó, mantuvieron la chispa con el intercambio de algunas nudes. Pero la forma en que relató la anécdota no cayó bien en parte del público. "Si hubo del lado de ella hacia mí. Fue el cul* más caro de mi vida", dijo, y explicó que se había quedado sin datos y tuvo que comprar gigas por 500 euros.

La China Ansa salió a defender públicamente a su esposo tras declaraciones polémicas

Sus declaraciones revolucionaron las redes sociales y la primera en salir a dar explicaciones fue la China: "Bueno, me da pena salir a aclarar esto , que tiene que ver con una historia de amor, porque realmente es una historia de amor. Nosotros somos una familia, somos una familia feliz. Y pareciera que este es el problema, que nosotros somos, construimos y seguimos construyendo una familia feliz", expresó en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Horas después, el propio Mendoza decidió referirse a la polémica. Primero subió una selfie con su pareja y escribió: "No nos destruyen, nos confirman". En la misma publicación agregó: "¿Quién es ella? Una mina que no habló mal de nadie para llegar a donde llegó. Es fácil hablar para intentar 'ser'. Lo difícil es ser para que hablen de vos". Estas palabras no fueron suficientes para callar las críticas y el futbolista amplió su defensa en un nuevo video: "Me llama mucho la atención cómo fue mutando el recorte...", comenzó.

El primer descargo de Diego Mendoza, el esposo de la China Ansa

Luego apuntó a las distintas interpretaciones que surgieron a partir de sus palabras: "Pasamos de que una periodista dijera que era una falta de respeto que yo cuente intimidades a decir que había cosificación. Que yo la elegí a ella como la mamá de mis hijos cuando se descargó el video, entonces la elegí por su cuerpo; que hubo extorsión, que hubo presión, cuando aclaramos que no, que era de mutuo acuerdo, que fue una relación a distancia y volvimos a contar la historia para esa gente que no la sabía", sostuvo y siguió: "Ahora mutó al lugar en donde lo conté, la forma en que lo conté, en el lugar que puse a mi mujer, a la mamá de mis hijos, cómo hablé de ella...", señaló. Y remarcó: "Lo mismo que yo conté, lo contó ella sola y lo contamos en conjunto en otra situación, con otras palabras".

Tras afirmar que no tiene nada que aclarar frente a los millones de comentarios, reflexionó: "Me quedé con algo muy importante. Nosotros con la China tenemos una relación muy sana, muy transparente desde el día uno. Nuestra historia la hemos contado por todos lados . Crecimos mucho juntos y siempre trabajamos muchísimo, nunca hablamos mal de nadie y tenemos gente alrededor que nos quiere muchísimo, pero también me di cuenta de que hay gente esperando que pasen estas cosas".

"Porque nunca tuvieron nada para agarrarse, porque siempre fue todo lindo, bonito. Entonces tuvieron la oportunidad y obviamente se agarraron de eso", sentenció.

Muchas palabras para alguien que asegura no darle importancia al tema. Por último, el esposo de la China Ansa planteó que la situación le dejó una enseñanza sobre el mundo de la farándula, apuntando contra la exposición mediática, aunque sin hacer una autocrítica sobre la manera en que se refirió a la intimidad de su mujer.