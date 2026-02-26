Ricky Martin vuelve a la Argentina y promete un show sin precedentes: cuándo y dónde será

Vuelve a la Argentina el icónico Ricky Martin, después de tres años de ausencia. Así confirma su esperado regreso a Latinoamérica con su nueva gira mundial Ricky Martin Live 2026, un show que ya arrasó en distintos escenarios internacionales con localidades agotadas y críticas que elogian su espectáculo.

Las fanáticas y fanáticos de Montevideo serán los primeros en verlos durante el 7 de abril en el Antel Arena pero la gira continuará el 10 de abril en el Jockey Club de Asunción. Ahora bien, el show más esperado para todos y todas las argentinas será el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el portorriqueño se reencontrará con su fandom que tanto lo ama.

Ricky Martin vuelve a Argentina

Se espera que el boricua de un viaje por todos sus hits con una propuesta que fusiona los ritmos que marcaron su carrera con las espectaculares coreografías que lo definen como el mejor artista pop de su época. No faltará ninguna canción desde los himnos que lo catapultaron a la fama mundial como Livin' la Vida Loca, She Bangs, The Cup of Life y María, pasando por baladas inolvidables como Fuego de Noche, Nieve de Día, hasta los hits más bailables de los últimos años como Vente Pa' Ca, La Mordidita y muchísimos más.

Ricky Martin Live 2026 fue diseñado para ofrecer una experiencia multisensorial de alto impacto. El show contará con iluminación de última generación, visuales inmersivas que transformarán el escenario en cada canción, una potente banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines que acompañarán al cantante en una puesta arrolladora que no envidia para nada a los espectáculos de otros artistas internacionales también de gran magnitud.

Más que un recital, esta nueva gira se presenta como un festejo de su legado, su vigencia artística y su constante evolución dentro de la industria musical y cultural.

Ricky Martin Live 2026: dónde comprar las entradas

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de All Access.

Preventa exclusiva . Con tarjetas Santander desde el lunes 2 de marzo a las 12 horas, con hasta 6 cuotas sin interés.

. Con tarjetas Santander desde el lunes 2 de marzo a las 12 horas, con hasta 6 cuotas sin interés. Venta general . Una vez agotada la preventa exclusiva, comenzará la venta general con todos los medios de pago.

Ricky Martin no se queda lejos de la polémica, como cuando participó del Super Bowl, compartiendo escenario con Bad Bunny y Lady Gaga, uniendo fuerzas para llevar un claro mensaje en contra de las fuerzas represivas del ICE que se cobraron la vida de un hombre y una mujer que se manifestaban en contra. El show llegó al presidente estadounidense Donald Trump que atacó alegando que no se "entiende" lo que cantaban ni decían