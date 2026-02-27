Piden 9 años de prisión para Fiorella Damiani, la libertaria que denunció falsamente a dos hombres por violación

La consejera escolar de Bahía Blanca por La Libertad Avanza (LLA), Fiorella Damiani, quien se encuentra procesada por falso testimonio tras haber denunciado de manera falsa a dos hombres por una violación en 2017, podría recibir hasta nueve años de prisión de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía y la querella que llevan su caso, después de que se comprobara que la acusación que había realizado era falsa a partir de un video que expuso el consentimiento explícito que hubo durante una fiesta sexual.

La pena fue solicitada por el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado Juan Vitalini, durante la fase final del debate contra la procesada. Mientras tanto, el letrado que llevó la defensa de la figura pública libertaria, Sebastián Martínez, reclamó la absolución de su clienta o, en su defecto, que la pena contra ella sea mínima.

Fiorella Damiani recibirá una pena de entre uno y 10 años por el falso testimonio agravado que realizó cuando denunció una falsa violación

La posibilidad de que ese desenlace se concrete de esa manera sólo podría lograrse a partir de que Damiani pertenece al oficialismo nacional, ya que en los hechos se comprobó que la mujer mintió acerca de la acusación que le realizó a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, luego de que durante el proceso que los juzgaba por abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas, apareciera un video en el que se evidenciaba el consentimiento de la mujer.

El veredicto del tribunal encargado de determinar el castigo de Damiani se conocerá el miércoles 4 de marzo, cuando se sepa hasta dónde llega la influencia del espacio político del presidente Javier Milei. Lo cierto es que el panorama de la consejera escolar es complicado ya que, entre otras cosas, durante el último jueves evitó continuar con el relato que había comenzado un día antes, porque no se encontraba en condiciones de hacerlo.

Fiorella Damiani durante el juicio en su contra por falso testimonio agravado

Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025 luego de que la Justicia determinara que la acusación que había realizado contra Álvarez y Pereyra era falsa. Fueron los videos registrados durante la fiesta sexual los que dieron vuelta la situación de las dos personas que ya habían pasado años tras las rejas por una acusación falsa.

Fue tras la absolución que lograron que Álvarez y Pereyra demandaron en el fuero civil y penal a Damiani, quien luego terminó detenida por infringir el artículo 275 del Código Penal, que establece que el si se cometiere el falso testimonio en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena podrá ir desde uno a diez años de prisión.