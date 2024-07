Julieta Poggio dio un paso en falso: quién es su misterioso nuevo novio

La edición de Gran Hermano 2022 que ganó el salteño Marcos Ginocchio, dejó un sinfín de protagonistas en la televisión. Una de las que más se destacó, tanto en su rol de modelo como el de actriz, fue Julieta Poggio. La joven, que atravesó su estadía en el reality en pareja con Lucca Bardelli, luego se separó. Ahora cometió un desliz y su nueva pareja la expuso en redes sociales, justo a pocos meses de que ella celebre la "relación abierta" que tiene.

"Escapadita con mi amorch. Te amo", escribió en una serie de fotos que subió a su cuenta de Instagram el modelo Fabricio Maida. El joven se transformó así en la primera pareja formal que se le conoce a la ex GH, tras la separación de su ex y los rumores confirmados sobre un affaire que no prosperó con Ginocchio.

La foto que Fabricio Maida subió y terminó exponiendo la nueva relación de Julieta Poggio

Lo cierto es que Poggio no había tomado la decisión de exponer a su nueva pareja y que fue ésta la que decidió hacer pública la relación. En la imagen se los ve en la nieve, en los mismos días en los que la actriz estuvo en el medio de una campaña gráfica con motivos invernales, y acaramelados como dos tortolitos.

La confirmación de la relación con Maida también revela un costado distinto, a partir de las declaraciones que realizó Poggio en mayo de este año, cuando en el stream Te Pido Mildis aseguró que atraviesa una experiencia de amor libre, del estilo poliamoroso. "Me cambió mucho la cabeza, me hizo un click. Tener una relación abierta es poder hacer todo lo que querés estando de novia. Por ejemplo, 'pollerear', tener una persona que te habla siempre, que está ahí para vos, que te escucha, y al mismo tiempo estar soltera", había asegurado.

Julieta Poggio en la nieve del Sur argentino

En aquella oportunidad, consultada respecto a cómo sentía esas mismas libertades por parte de su pareja, la modelo fue contundente. "¡Me chupa un huevo! Te juro. Estoy tan segura de mí misma, y a él le pasa lo mismo, que sé que a él no le va a gustar nadie más que yo", aseguró la mujer que salió tercera en el reality que transcurre en la casa más famosa del país.

Durante el stream en donde confesó su relación abierta, Julieta Poggio también reconoció cómo era el día a día con Fabricio Maida, de quien todavía no se conocía la identidad. Consultada por la ex GH 2023 Sabrina Cortez sobre si había alguien, contestó: "Sí, sí. No es que ya lo llevé con mi familia, pero sí. Es una relación en la que cuando estamos es súper intenso y después ya está, cada uno su vida".